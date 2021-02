Premierul Florin Cîțu a anunțat că Guvernul a adoptat, în şedinţa de vinerea trecută, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care rămâne în „parametrii iniţiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021. Bineînţeles, acestea sunt însoţite de Strategia fiscal – bugetară pe 2021 – 2023 şi Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2021 şi proiecţia acesteia pe anul 2022 şi 2024. Toate acestea vor fi făcute publice, ele au fost în transparenţă decizională. Varianta aprobată va fi făcută publică în momentul când bugetul va merge în Parlament pentru dezbatere şi aprobare”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern. Prim-ministrul a precizat că în dezbaterea din şedinţa de Guvern „nu au fost modificări importante”. „Deficitul rămâne acelaşi. Din bugetul general consolidat, cheltuielile totale sunt de 397.515 milioane de lei şi cheltuielile de personal 109.511 milioane de lei. La bugetul de stat, cheltuielile totale sunt de 223.702 milioane de lei, iar cheltuielile de personal sunt 55.834,9 milioane de lei”, a spus Cîţu. El a adăugat că „deficitul bugetului general consolidat, sau soldul bugetului general consolidat, este de 80.000 milioane de lei”. „Am aprobat şi evoluţia deficitului, soldul structural anual al administraţiei publice, deficitul anual. În 2021 este vorba despre estimări structurale – 7,42% din PIB, în 2022 – 6,07% din PIB şi în 2023 – 4,83% din PIB. Este vorba despre soldul structural, acesta se calculează relativ la PIB-ul potenţial. Aşa cum am spus, în şedinţa de Guvern au fost câteva modificări – transferuri de la unele capitole, de exemplu din fondul de rezervă au fost făcute câteva transferuri pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care erau incluse în anumite anexe. În rest, nu au fost schimbări. Bugetul rămâne în parametrii iniţiali şi merge la Parlament pentru dezbatere”, a susţinut Florin Cîţu.

Și ministrul Muncii a ținut să facă o serie de declarații pe această temă. ”Restabilirea echilibrelor macroeconomice este esenţială pentru România, iar bugetul din 2021 va contribui la acest obiectiv”, a scris vineri seară ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. „Am adoptat (n.n. vinerea trecută) un buget responsabil şi sustenabil, în contextul unei crize sanitare şi economice fără precedent. Construcţia bugetară de anul acesta se bazează pe: un deficit bugetar de 7,16% din PIB, mai mic cu peste 2,6% din PIB faţă de anul precedent, efort necesar pentru a reduce dependenţa României de împrumuturi şi pentru a reduce costurile împovărătoare cu dobânzile; un PIB de 1.116,8 miliarde de lei, peste nivelul din 2019, an premergător crizei; o creştere economică de 4,3%, generată, în principal, de investiţii publice şi o utilizare optimă a fondurilor europene; o inflaţie medie anuală de în scădere la 2,4%, care să păstreze relativ constantă puterea de cumpărare a populaţiei; o politică fiscală fără impozite şi taxe noi”, a scris Raluca Turcan. Aceasta a precizat că resursele bugetare au fost orientate prioritar către relansarea economiei, susţinerea sistemului sanitar, plata obligaţiilor financiare ale statului prevăzute în legile aflate în vigoare şi atenuarea unor dezechilibre bugetare majore, care provin din deciziile luate în anii precedenţi. S-au asigurat, astfel, resursele financiare pentru majorarea cu 14% a pensiilor din sistemul public, pentru tot anul 2021 (un plus de circa 8 miliarde de lei) şi majorarea etapizată a alocaţiilor de stat pentru copii (plus circa 3 miliarde de lei). Totodată, a fost alocată suma de 61,4 miliarde de lei pentru investiţii publice (5,5% în PIB), aproape dublu faţă de anul 2018 şi cea mai mare valoare absolută din ultimele decenii, a mai precizat ministrul Muncii.

Pentru finanţarea măsurilor economice, sanitare şi sociale necesare combaterii pandemiei Covid-19 au fost distribuiţi 14,38 miliarde de lei. Pentru Bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost asigurată suma de 3,4 miliarde lei.