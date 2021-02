Federația Română de Fotbal a lansat, ieri, o nouă platformă dedicată fotbalului grassroots: impreunasuntemfotbal.ro.

De la competiții de dezvoltare a fotbalului de bază până la cursurile de Licență UEFA D Grassroots și Harta Fotbalului Românesc, toate acestea se regăsesc începând de pe 15 februarie 2021 pe platforma GROW.

Această platformă va reprezenta „casa” GROW începând cu acest an, în care vor fi publicate inclusiv regulamentele competițiilor, cele mai recente știri și ghiduri de bune practici implementate de alte asociații naționale în beneficiul fotbalului grassroots.

“Harta fotbalului românesc” este un proiect al Federației Române de Fotbal care își dorește să arate unde este practicat cel mai popular sport. Familia fotbalului românesc numără azi peste 700.000 de practicanți, jucători profesioniști, amatori sau români pentru care fobalul este alegerea pentru a face mișcare și a se distra. Dintre aceștia, peste 300.000 practică fotbalul într-un mod organizat, adică sunt jucători legitimați sau participanți constanți într-o competiție fotbalistică!

Principalele competiţii organizate sub umbrela programului ”Împreună suntem fotbal”:

• Cupa Tymbark Junior

• ONSS Cupa ISF U14, U16, U18

• Cupa Satelor

• Cupa Intercartiere

• Interliga Națională U7-U10

• Unificat în 7 SO

• Fotbal pe plajă

• Cupa IPA

• Campionatul Național Universitar

• Campionatul Național Universitar de Futsal

• Fotbal în grădinițe

Programe de dezvoltare:

• Fotbal și feminitate

• Playmakers

• Turnee / festivaluri ad-hoc

Din păcate, în afara ”teoriei”, care, iată, include… multe și de toate, pentru fotbalul amator, pentru fotbalul juvenil, pentru sportul în școli, pentru orele de sport, nu s-a reușit mare lucru în ultimul an, din cauza pandemiei de coronavirus! Avem sute de mii de ”fotbaliști teoretici”, de ”antrenori virtuali”, de proiecte mărețe ”online”, dar copiii noștri sunt tot mai departe de bucuria activității fizice!