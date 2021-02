Vicepremierul Dan Barna i-a asigurat pe reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor, cu care a discutat joi, că vor beneficia în continuare de transport feroviar gratuit. „I-am invitat la o discuţie pe o parte dintre membrii Consiliului Naţional al Elevilor care participau la o manifestaţie în faţa Guvernului. Am discutat despre ce urmează să se întâmple cu transportul feroviar pentru elevi. I-am asigurat că vor beneficia în continuare de gratuitate şi că Guvernul ţine cont în noul buget de nevoia celor peste 400.000 de elevi navetişti de a ajunge la şcoală şi de dificultatea cu care mulţi elevi se confruntă când vine vorba de a călători din localitatea de domiciliu spre localitatea unde învaţă. Am mai discutat despre criteriile programului Euro 200 de achiziţie de calculatoare de către elevi şi despre sistemul de burse şcolare şi cum poate acesta să fie îmbunătăţit din perspectiva elevilor şi i-am asigurat că le rămân un partener deschis de dialog”, a scris viceprim-ministrul, pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a salutat implicarea tinerilor, arătând că aceştia îşi cunosc drepturile şi ştiu să pledeze în favoarea lor. „Ca o notă personală, e întotdeauna un lucru bun când tinerii nu numai că îşi cunosc drepturile, dar găsesc timpul şi energia să discute şi să argumenteze despre ele. Întâlnirea de azi mi-a dat speranţă. E un semn că ţara asta are un viitor şi acesta va fi mai bun decât trecutul ei”, a menţionat Dan Barna. Consiliul Naţional al Elevilor a participat joi la un protest în faţa Guvernului, alături de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, „pentru a aduce în atenţia publică problematica subfinanţării educaţiei, care va avea repercusiuni precum înlăturarea gratuităţii transportului pentru studenţi şi elevi”.

Miercuri, organizaţia a solicitat Guvernului elaborarea şi aprobarea, în regim de urgenţă, a normelor legale necesare reglementării transportului elevilor.

„Pentru mulţi (…) elevi drumul la şi de la şcoală reprezintă o adevărată provocare, întrucât operatorii de transport nu le mai eliberează abonamente gratuite, motivând prin faptul că nu le-au fost virate, de către Consiliile judeţene, sumele necesare prestării acestor servicii”, se arăta într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES de Consiliul Naţional al Elevilor.

Potrivit organizaţiei, se limitează accesul la educaţie pentru peste 400.000 de elevi, care fac naveta la şi de la şcoală în fiecare zi.

ANOSR a criticat luni afirmaţiile premierului Florin Cîţu referitoare la limitarea transportului gratuit al studenţilor şi a solicitat Guvernului încetarea „imediată” a acestor demersuri.

Miercuri, prim-ministrul a anunţat că studenţii vor beneficia de o reducere de 50% pentru călătoriile pe calea ferată. Totodată, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că studenţii vor beneficia de călătorii gratuite între localităţile de domiciliu şi cele în care îşi efectuează studiile.