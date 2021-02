Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă”, despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Sportul rege, fotbalul organizat, a debutat în această localitate destul de târziu. Prima echipă s-a înfiinţat în vara anului 1960 purtând numele de Asociaţia Sportivă Recolta Sfârleanca şi avea ca teren de joc o „mică arenă” situată în dreapta staţiei C.F.R. din Mălăieşti. Echipa a participat la întrecerile din cadrul campionatului raional Teleajen, ediția 1960/61, dar după cum povestesc bătrânii de pe aceste locuri, terenul a fost folosit pentru jocuri demonstrative chiar încă de dinainte de declanşarea celui de-al doilea RăzboiMondial. Printre componenţii primei echipe din Sfârleanca, s-au numărat: Lucian Năstase, Titi Alexandrescu, Vasile Ţărcădău, Nicu Corifeanu, Ion Mincu, Siluţă (Vasile ) Rădulescu, Costel Mocanu şi juniorul Constantin Dumitru – Cotaru. Din vara lui 1961, această grupare a purtat numele de Recolta Mălăieşti, iar arena de joc a fost mutată undeva în zona unde astăzi se află amplasat sediul primăriei din comuna Dumbrăveşti. Mai târziu (1968), a devenit Recolta Dumbrăveşti / după fuziunea cu Recolta C.A.P. Plopeni Sat și au disputat jocurile pe noua arenă „Ceair” din Plopeni Sat.

În vara lui 1975, un grup de localnici din zona Mălăieşti-Sfârleanca au reînfiinţat după o pauză de 7 ani o nouă echipă de fotbal în localitatea Mălăiești. Aceasta a fost afiliată sub numele de Flacăra Mălăieşti şi a evoluat în continuare în „teritorialele” Vălenii de Munte, seria Slănic. Din lotul de jucători de la înființarea echipei au făcut parte:Alexandru Răducu; Ion Ioniță, Constantin Gortoescu (cpt), Theodor (Doru) Mălăiescu, Vasile Pătrașcu, Florin Bilan, Ion Mincu, Constantin Stoica, Romică Săvulescu, Ion Stoica, Gheorghe Jaravete, Constantin Bicu, Constantin Ioniță, Grigore Pîrtoacă, Ionel Jaravete, Constantin Stan, Gelu Moise, Nicolae Anghel. Antrenor Florea Jercălău.

Prima performanţă a echipei Flacăra a fost realizată în vara anului 1985, când echipa a susținut un prebaraj pierdut contra echipei Minerul din Slănic (1-5) și cei din Slănic au obținut dreptul de a participa la turneul final al barajului pentru promovare în „elita” fotbalului judeţean. În 1994, după participarea la un play-off și mărirea numărului de echipe participante în Liga I – judeţeană au fost promovate un număr de echipe din Campionatul Teritorial printre care şi Flacăra Mălăieşti (locul 3). În anul competiţional 1999/2000, a fost exclusă din campionat după etapa XXVI, pentru neprezentări la jocurile programate. După opt ani de prezenţă neîntreruptă în eşalonul trei al fotbalului judeţean, Flacăra a reuşit cea mai bună performanţă din istoria grupării, în vara anului 2002, când după o luptă „pasionantă” cu Progresul din Aluniş a reuşit, în final, promovarea în Liga I – judeţeană. Din lotul echipei au făcut parte: Adrian Ion, Ion Soare (Keegan), Marius Boca ș.a.. Antrenor: Viorel Marin, preşedinte Vasile Pătraşcu. După 5 ani pe scena eșalonului doi județean a retrogradat în Liga C – Prahova. Anul 2009 a adus o nouă performanță a echipei Flacăra Mălăiești, câștigarea seriei Slănic din cadrul Ligii C / Prahova și promovarea cu un eșalon. Au reușit această performanță jucătorii: Dumitru State, Marian Slamna; Bogdan Stanchi, Stelică Bogdan Popa, Marian Gheorghe Petcu, Marian Moroiță, Cristian Constantin Dumitru (Marocanu), Bogdan Sava, Daniel Lungu, Andrei Preda (căpitanul și golgheterul echipei), Cătălin Pendu, Nicolae Slamna, Marian Bojan, Sorin Zincă, Gabriel Nae, Alexandru Arsene, Adrian Badea, Iulian Buturugă, Adrian Ion, Costin Manea, Cătălin Manole, Marin Dragoș Pătrașcu, Puiu Costin, Daniel Tudose, Ilie Țîru, Viorel Vintilă. Antrenori Gheorghe Ghinea și Ion Tase. Președinte Vasile Pătrașcu.

Pe locul unde a strajuit cândva “Palatul Miresei” din satul Găvanelu, comuna Dumbrăveşti, s-a ridicat în anul 2010, printr-o finanţare europeană, un modern stadion local. În prezent activează în Liga B / Prahova.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ PETROLUL MĂLĂIEŞTI

Echipa patronată de Schela de foraj din Mălăieşti a luat fiinţă în vara lui 1992, sub numele de Petrolul, având ca preşedinte pe ing. Lucian Rizea. Aceasta şi-a început activitatea pornind din ultimul eşalon fotbalistic prahovean, având antrenor pe Constantin Gortoescu. Primul joc al echipei Petrolul s-a disputat la 20 septembrie 1992, orele 10.30, Unirea Valea Dulce – Petrolul 1-7(1-3), golurile fiind realizate de: Toni Pătraşcu (4), Ion Petcu (2) şi Daniel Hubur, iar prima formaţie aliniată a avut următoarea componenţă: Vasile Stanciu – Adrian Petcu, Iulian Bratu, Sorin Mihai Gaftoi, Marian Irinel Bratu, Ciprian Marian Teleanu, Constantin Chiţu, Daniel Hubur, Toni Daniel Pătraşcu, Ion Petcu, Dănuţ Olariu (Viorel Moldoveanu). Din lotul echipei au mai făcut parte: Dumitru Tache – Aurelian Grăjdan, Constantin Relu Cocoş, Marian Vasile, Gheorghe Savu, Cristinel Fălcescu, Marian Marius Dragomir, Vasile Gherghe şi Ciobanu, iar din staful administrativ au mai făcut parte: secretar ing. Adrian Voicu şi Gheorghe Grigore – delegat. Din retur, antrenor este numit Ion Aurel Stanciu, iar lotul a fost completat cu: Sorin Stroe, Eugen Petre Boghici, Bogdan Stelică Popa, Marian Muşoiu, Marius Boca, Mihail Marius Linieru, Constantin Cătălin Teleanu, Ștefan Paul Jugănaru, Marian Bojan, Ionel Cristea şi Gheorghe Gorneanu. Petrolul a avut un parcurs foarte bun şi după numai cinci ani a ajuns chiar în eşalonul de „elită” al fotbalului prahovean. Meciurile echipei socotite acasă s-au disputat pe stadionul „Flacăra” din Mălăieşti, care a fost concesionat pe o perioadă de 10 ani. A câştigat campionatul teritorial Văleni – Slănic (1993) şi după numai un sezon a fost promovată în Liga I judeţeană (1994). În vara anului 1997 a câștigat seria Est din Liga I și a obținut promovarea pe prima scenă a fotbalului județean. Din lotul echipei ce a evoluat în acest eșalon au făcut parte, printre alții: Gheorghe Liliac (cunoscutul internațional român); Marian Stănică, Claudiu Mihai, Ștefan Jugănaru, Florin Parapancea, Stelian Popa, Ciprian Dinu, Ion Soare, Daniel Dumitru, Vasile Petcu, Cernat, Pătrașcu, Ghiță, Moșoiu. Antrenor Ion Aurel Stanciu. După două sezoane în Divizia D, echipa a fost desfiinţată (1999) şi locul acesteia în campionat a fost luat de către AS Vălenii de Munte.