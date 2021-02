FRF lansează campania “Cupa Vine La Tine – 2021”, prin care sunt onorate performanțele, poveștile și eroii din cea mai spectaculoasă competiție!

Federația a selectat cele mai performante 16 județe ale României de azi în Cupa României, prin prisma rezultatelor obținute all-time de echipele din fiecare județ, iar Prahova este pe un loc fruntaș. Cele 16 județe au fost împerecheate în sistem eliminatoriu, rezultând structura și programul competiției care începe cu faza optimilor de finală:

Cluj vs Argeș: 15-18 februarie

Bihor vs Sibiu: 19-22 februarie

Arad vs Maramureș: 23-26 februarie

Timiș vs Bacău: 27 februarie – 2 martie

Hunedoara vs Prahova: 3-6 martie

Dolj vs Galați: 7-10 martie

Brașov vs Constanța: 11-14 martie

Caraș-Severin vs București: 15-18 martie.

Punctele obținute de Capitală și primele 16 județe au fost: București (981), Cluj (257), Timiș (254,5), Prahova (192,5), Dolj (171), Hunedoara (152), Galați (143,5), Sibiu (134,5), Brașov (124), Constanța (120,5), Arad (111,5), Bihor (109), Argeș (98,5), Maramureș (96,5), Bacău (96), Caraș-Severin (91,5).

Județul care va câștiga competiția, prin voturile fanilor, va primi prin intermediul Asociației Județene/Municipale de Fotbal trofeul Cupa României, replica în mărime naturală urmând să fie prezentă pe toată durata anului viitor, 2022, la competițiile de copii și juniori, grassroots și old-boys, în școlile și grădinițele din comunitate, ca simbol al valorilor fotbalului românesc și Cupei României.

Altfel, astăzi, la sediul Federației Române de Fotbal, are loc tragerea la sorți a sferturilor de finală, cu Petrolul între cu cele 8 echipe calificate.