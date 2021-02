Violeta Stoica

Săptămâna viitoare ar putea fi semnat deja contractul de împrumut pentru suma de 165 de milioane de lei, despre care conducerea Consiliului Județean Prahova spune că este absolut necesar pentru realizarea unor obiective de investiții.

Un contract care a fost aprobat de consilierii județeni (mai puțin cei de la PSD și PPU-SL, care nu au participat la vot, nemulțumiți fiind de lipsa unei justificări clare a necesității împrumutului), în cadrul ședinței din 27 ianuarie 2021, și pentru care a fost făcută o procedură de achiziție pe repede-înainte.

În timp ce la alte unități administrativ-teritoriale – de exemplu la Primăria Ploiești – contractarea unui împrumut se face după publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a tuturor documentelor care stau la baza selecției eventualilor ofertanți, inclusiv a unor caiete de sarcini, Consiliul Județean Prahova s-a rezumat, pentru că legislația permite acest tip de abordare, la a publica pe site-ul instituției un “anunț publicitar – achiziție publică” și de a trimite în SEAP un anunț similar, care face referire la informațiile de pe portalul cjph.ro.

Ce aflăm din “anunțul publicitar”? Că este vorba despre contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 165 de milioane de lei, pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes județean, împrumut care ar urma să fie rambursat din bugetul județului Prahova. Valoarea estimată a contractului de finanțare, adică a serviciilor de acordare a acestui credit, este de circa 37,7 milioane de lei. În plus, la numai două săptămâni de la publicarea acestui anunț “publicitar”, adică pe 25 februarie, vor fi deschise ofertele ce vor fi depuse de către instituțiile bancare.

“Pentru a obține cererea de ofertă și restul documentației de atribuire, cei interesați pot trimite o solicitare scrisă Ia următoarele adrese de email: achizitii@ciph.ro”, sunt singurele “detalii” despre această procedură de achiziție.

Nu caiet de sarcini, nu alte date suplimentare ale achiziției. De parcă se cumpără cuptoare cu microunde, seturi de cafea sau odorizante, despre care Consiliul Județean Prahova a publicat în SEAP mai multe amănunte decât despre condițiile de contractare a creditului de 165 de milioane de lei!

La inițiativa președintelui CJ, Iulian Dumitrescu, la finalul lunii ianuarie, în cadrul unei ședințe ordinare a consilierilor județeni, a fost adoptată, printre altele, și contractarea unui împrumut intern rambursabil, “pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes județean”. O listă de 13 obiective de investiții, multe dintre acestea cu finanțare europeană.

Ceea ce trebuie menționat este faptul că, în prezent, Consiliul Județean Prahova mai are încă de achitat suma de 10.972.222 de euro dintr-un împrumut făcut la BCR şi care are scadență tocmai în vara lui 2023.

“Raportat la veniturile bugetului propriu al județului, impactul financiar al împrumutului contractat este de 21,99% în anul 2021, 21,36% în anul 2022 și 12,26% în anul 2023”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre aprobat de consilierii județeni, pe 27 ianuarie 2021.

Finanțarea rambursabilă internă în valoare de 165.000.000 lei, care ar urma să fie contractată de Consiliul Județean Prahova în urma procedurii aflată acum în derulare, ar trebui să se întindă pe o durată de 10 ani și ar ajunge la o sumă totală de rambursat de peste 200 de milioane de lei, potrivit valorii estimate a serviciilor de acordare de credit.

Zeci ani în care din bugetul județului Prahova se va asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale, a oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes județean, precum și alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile.