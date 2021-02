FC Petrolul Ploiești – ACSM Politehnica Iași 3-0 (2-0)

Stadion: ”Ilie Oană”. Marcatori: Moise (17), Țicu (45+1), Buhăescu (55)

FC Petrolul: Kitanov – Bărboianu (26 Olaru), Lică, Meijers, Țicu – Lax, Roige (cpt) – Constantinescu (68 Saim Tudor), Moise (68 Ekollo), Vajushi (82 Mitrea) – Buhăescu (82 Balint).

Antrenor: Viorel Moldovan.

Politehnica: Brînză – Cană (46 Bușu), Popa, Baxevanos (44 Gaitan), Lopes Cabral – Vanzo (46 Dylan Flores), de Iriondo, Passaglia (cpt) – Vega (62 Zajmovic), Zaharia (62 Onea), Calcan.

Antrenor: Adrian Cristea

Au arbitrat: Rareș Vidican (Satu Mare) – Ciprian Florin Danșa (Satu Mare) și Doru Claudiu Lucaciu (Cluj Napoca).

Observatori: Bogdan Zanfirescu (Vaslui) și Mihai Andrieș (București).

Jucătorul meciului: Valentin Țicu.

Primul meci oficial din 2021 pentru Petrolul a adus o calificare fără emoții în sferturile de finală ale Cupei României, după o victorie spectaculoasă obținută de ploieșteni în fața prim-divizionarei ACSM Politehnica Iași! A fost 3-0 la capătul celor 90 de minute, golurile formației pregătite de Viorel Moldovan fiind marcate de către Romario Moise (17), Valentin Țicu (45+1) și Vasile Buhăescu (55).

Aspirațiile moldovenilor la un loc în ”sferturi” au durat doar ceva mai mult de un sfert de oră, până când Petrolul a reușit să deschidă scorul. Era minutul 17 când Romario Moise a profitat de ieșirea neinspirată din poartă a lui Brînză și a trimis în plasă.

Pe finalul reprizei întâi, în primul minut de prelungire, Valentin Țicu a majorat diferența. Fundașul a executat o lovitură liberă de la peste 30 de metri, iar centrarea sa a păcălit defensiva adversă și s-a ”scurs” în poarta aceluiași Brânză, ajuns titular la Iași, deși, când era la Ploiești, de abia ”pupa” banca de rezerve. Dar așa e fotbalul, când ai ceva … relații!

La reluare, oaspeții nu au avut forța de a reveni în joc, iar cei care au marcat au fost tot prahovenii. În minutul 55, Buhăescu a avut misiunea ușoară de a împinge balonul în plasă din 3 metri, după o pătrundere în dreapta a lui Moise. Și a stabilit scorul final care i-a asigurat Petrolului un loc între ultimele 8 echipe din competiție!

Petrolul a avut ocazia perfectă să demonstreze că are față de Liga 1. Și nu a ratat-o, echipa lui Viorel Moldovan reușind un meci excelent în fața unei prim-divizionare, ACSM Politehnica Iași, fie ea și ocupanta ultimului loc a eșalonului de elită, condusă efectiv, pentru prima dată, de pe margine, de Andrei Cristea, care a părut ”rătăcit” în această postură, de antrenor.

Scorul final, 3-0, unul care ne asigură cel puțin încă un meci în Cupa României, scutește de alte comentarii, dar, clar, victoria și ”dimensiunea” ei trebuie tratată cu echilibru, pentru că poate ”înșela”. Urmează, acum, două săptămâni de pauză, până când se vor relua și partidele contând pentru eșalonul secund. În prima etapă din 2021, Petrolul va juca pe „Ilie Oană”, cu Metaloglobus București, cel mai probabil marți, 23 februarie, de la ora 19.00.

Declaraţii după meci:

Viorel Moldovan: ”Vreau să îmi felicit băieții pentru interpretarea jocului exact cum am lucrat și am pregătit la antrenamente vizavi de acest joc de cupă. Au aplicat în totalitate în teren, și mă refer aici la organizarea tactică din punct de vedere defensiv, la interpretarea jocului, am fost exacți în defensivă, cât și în atac. Au dat dovadă de pragmatism și eficiență exact în momentele când aveam nevoie. E o calificare meritată, zic eu, care trebuie să ne dea moral și încredere vizavi de ceea ce va urma în continuare pentru noi. Pentru noi a fost primul meci oficial, dar ne-am prezentat foarte bine. S-a văzut pregătirea fizică, dar haideți să nu ne hazardăm și să rămânem echilibrați. E foarte importantă această calificare, ne dă moral, ne dă încredere, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, echilibrați. O să mă bucur când vom ajunge în play-off. Până atunci mai avem de tras. Pentru noi este o cursă contra-cronometru. Am risipit foarte multe puncte în sezonul din toamnă și trebuie să recuperăm. Nu avem voie să facem pași greșiți și trebuie să câștigăm toate jocurile până la finalul acestui sezon regular, să accedem în play-off”.

Adrian Cristea: ”Sunt foarte multe lucruri de discutat, dar, în momentul de față, suntem foarte supărați pentru ceea ce s-a întâmplat azi. Am spus-o de la început, că voi trata această partidă cu gândul la meciul cu Astra, din campionat. Am încercat să găsesc anumite variante de joc, am încercat să folosesc niște jucători pe anumite poziții, pentru a-mi face o impresie, însă se pare că și din punct de vedere fizic avem probleme. O să încerc zilele astea să recuperăm jucătorii. Nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă. Indicii, parametrii fizici nu sunt ok, dar nu vreau să mai discut despre acest lucru. Din punct de vedere mental vreau să îi aducem pe jucători într-o formă bună, să găsesc soluții pentru meciul cu Astra, când vor reintra și Mihalache, Frăsinescu, Platini și să câștigăm acea partidă.”

Foto: Răzvan Păsărică, Cristi Stavri

(www.sportpictures.eu)