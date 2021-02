Clientul îi face semn chelnerului care de apropie prompt și amabil:

–Șefule, să știi că șnițelul care mi l-ai dat nu se poate mânca.

– Nu-i nimic, vi-l luăm și va aducem în loc un cotlet excepțional.

– Păi, am mâncat o bucățică din el.

– Și din cotlet s-a mâncat foarte puțin!

*****

Bulă în armată.

– Bulă, ce este patria?

– Nu știu.

– Ești prost!

– Vasile, ce este patria?

– Patria este mama mea!

– Corect!

– Bulă, ce este patria?

– Patria este mama lui Vasile!

– Idiotule, patria este și mama ta, ai înțeles?

– Înțeles.

– Ce ai înțeles?

– Că sunt frate cu Vasile!

*****

Într-o zi un polițist vine acasă plin de bani și cu un Lamborghini. Nevasta îl întreabă:

– Măi, dar cum ai ajuns așa?

Polițistul: – Am dat un concurs de matematică.

Nevasta: – Și ce întrebări ai avut?

Polițistul: – Cât face 5×5!

Polițistul: – Am scris 17 și am luat locul 3!

*****

La o licitație pentru construirea unei autostrăzi se prezintă trei companii, una din Germania, una din Italia și una din România. Începe licitația, compania din Italia prezintă prima ofertă: 6 de milioane de euro. Vine și rândul Germaniei, 4 milioane de euro. La sfârșit vine și rândul companiei românești, 10 milioane de euro.

Toată lumea mirată. Vine cel care voia construirea autostrăzii și îl întreabă pe român:

– Păi bine măi omule, italianu zice 6 milioane de euro, neamțul zice 4 și tu vii și zici 10? Cum vine asta?

– Păi fii atent, din ăia 10 milioane de euro îl angajăm pe neamț să facă autostrada și restul de 6 îi împărțim: 3 mie, 3 ție!

*****

Judecătorul către o martoră:

– Câți ani aveți? Nu uitați că ați jurat să spuneți adevărul.

– Douăzeci și unu și câteva luni.

– Câte luni?

– O sută zece.

*****

Un ospătar bătrân a decedat. Făcându-i-se dor de el, văduva lui încearcă să-i cheme spiritul. Acesta nu se lasă invitat la ședințele de spiritism.

– Costele! De ce ești rău, Costele?, zise văduva. De ce nu vrei să vii când te chemăm?

– Pentru că eu nu servesc la masa asta!

*****

Doctorul: – Întoarceți-vă spre geam și scoateți limba.

Pacientul: – Înțeleg să scot limba, dar de ce trebuie să fiu îndreptat spre geam?

Doctorul: – Nu-l suport pe tipul de vis-a-vis…

*****

Cică un scoțian se trezește într-o dimineață și-și găsește nevasta moartă în pat lângă el. Speriat, scoțianul dă fuga pe scări la servitoare:

– Daisy, Daisy! Să fierbi un singur ou pentru micul dejun!

*****

Patru polițiști la un examen oral:

– Vă rugăm să ne spuneți care ar fi, după părerea dvs., cel mai rapid lucru din lume.

Primul: – … Eu cred că, de departe, cel mai rapid lucru din lume e gândul.

– Cum așa??!!!

– Te gândeșți la cineva și nici nu-ți dai seama când o faci…

– Asta așa este. Aveți dreptate. O să ținem cont de părerea dvs.

Al doilea: – Clipitul e cel mai rapid.

– De ce anume???

– Nici nu-ți dai seama când clipești, atât de rapid e…

– Da. Interesant. Apreciem contribuția dvs.

Al treilea: – Dom’le.. eu sunt de părere că lumina este cel mai rapid lucru.

– Puteți explica?

– Da. Cum apeși pe întrerupător, cum se umple toată camera de lumină. Adică e ceva foarte rapid. Nici nu-ți dai seama.

– Da… Foarte interesant. Vă mulțumim!

Al patrulea:- Cum să va spun eu… După părerea mea, diareea e cel mai rapid lucru.

– !!!?????? (consternare)

– Păi domnilor… aseară n-am avut timp nici să mă gândesc, nici să clipesc și nici să aprind lumina…

*****

O blondă merge la spital și o întâlnește acolo pe cea mai bună prietenă a ei, care stătea supărată pe un scaun.

– De ce ești supărată?, întreabă blonda.

– Am venit pentru o analiză de sânge și o să mă înțepe în deget.

Blonda se albește la față.

– Ce-ai pățit? o întreabă prietena.

– Eu am venit pentru o analiză de urină…

*****

Am mai văzut eu animale dresate, dar Hector al tău e uluitor. Face tot ce-i spui, mai ceva ca un om! Te-ai ocupat personal de el sau l-ai dat pe mîna unui dresor?

– Nici una, nici alta. E autodidact!

*****

Tipurile de salarii din România:

Salariul Ceapă: îl vezi, îl iei în mână și îți dau lacrimile.

Salariul Nenorocit: nu te ajută la nimic, doar te face să suferi, însă nu poți trăi fără el.

Salariul Dietetic: te face să mănânci din ce în ce mai puțin.

Salariul Ateu: te îndoiești de existența lui.

Salariul Magic: face câteva mișcări și dispare.

Salariul Furtună: nu știi când o să apară și nici cât o să țină.

Salariul Umor Negru: râzi ca să nu plângi.

*****

Un deținut primește o scrisoare de la soție:

– Ce îți scrie?

– Că îmi redă libertatea!

Ea: Dacă eu aș muri, te-ai recăsători?

El: Nu draga mea, niciodată!

Ea: De ce, ai ceva împotriva căsătoriei?

El: A, nu, nu am nimic împotrivă…

Ea: Și atunci, de ce să nu te căsătorești?!?

El: Bine, m-aș căsători… Asta doar că să-ți fac plăcere!

Ea: A, deci te-ai recăsători… (cam tristă)

El: Păi, da…

Ea: Și o să dormi cu ea în patul nostru?

El: Păi unde ai vrea să mă culc?

Ea: Și ai înlocui fotografia mea cu a ei?

El: Păi, e normal…

Ea: Și ar conduce mașina mea?

El: Nu, că nu știe să conducă…

*****

Bulă și Bubulina sunt la săniuș.

Bulă: -Bubulina, dacă nu-mi dai sania, eu îți scot un ochi !

Bubulina : -Nu, nu ți-o dau !

Bulă îi scoate un ochi.

Bulă :

-Bubulina, dacă nu-mi dai sania, eu îți scot un ochi !

Bubulina : -Nu , nu ți-o dau !

Bulă îi scoate și celălalt ochi.

Bubulina își ia sania și merge spre casă.

Bulă: – Bubulina, ce faci ?

Bubulina: -Păi mama a zis să fiu acasă atunci când se întunecă !!

*****

Un purice intră val-vârtej într-un bar, comandă un whisky dublu, îl dă peste cap, merge la etaj, iese pe balcon și sare. Aterizează pe burtă, în praf:

– La naiba, iar mi-au furat câinele!

*****

Un iepuraș intră într-un restaurant și-l întreabă pe chelner: -Primiți comenzi?

-Da!

-Culcat!

*****

Miriapodul la bancă.

Operatorul: Pentru ce doriți un împrumut?

Miriapodul: Vreau să-mi cumpăr pantofi!

*****

Trei bărbaţi vorbesc despre cadourile pe care le-au luat soţiilor de Sfântul Valentin 1: Cadoul meu ajunge la o sută în 8 secunde. I-am luat un Porsche. 2. Ce i-am luat eu ajunge la o sută în cinci secunde. I-am luat un Ferrari. 3. Ce i-am luat eu ajunge la o sută într-o secundă. I-am luat un cântar!