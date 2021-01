Au fost făcute publice fondurile folosite de partide în campania electorală a alegerilor parlamentare din 2020

Nicoleta Dumitrescu

A trecut o lună și ceva de la alegerile parlamentare, noii senatori și deputați și-au preluat mandatele, fiind stabilit, deja, și în cadrul căror comisii permanente ale celor două camere ale Legislativului își vor desfășura activitatea, așa cum este și cazul parlamentarilor de Prahova. Cum însă în spatele obținerii voturilor stă campania electorală, dar mai ales stau fondurile care sunt stânse pentru convingerea electoratului să pună ștampila pe o anumită listă de candidați, recent, Expert Forum, un institut de drept privat din România înființat de experți cunoscuți în politici publice și reforma administrației, a dat publicității, prin intermediul unei platforme, detalii despre cheltuielile declarate de competitorii electorali pentru scrutinul care a avut loc pe 6 decembrie 2020. Iar concluziile sunt mai mult decât interesante, în contextul în care campania electorală de anul trecut a fost una mult mai bogată, la propriu, în comparație cu aceea din anul 2016. Așa cum reiese din studiul menționat, cei mai mulţi bani au fost declaraţi de candidaţi în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, iar cei mai puţini în Tulcea, Harghita şi Covasna. Pe de altă parte, cum alegerile din 2020 s-au desfășurat sub semnul pandemiei, partidele și candidații s-au readaptat noilor condiții în ceea ce privește transmiterea mesajelor către electorat, promisiunile și proiectele partidelor fiind făcute publice atât prin intermediul on line, cât și al diverselor afișe electorale sau tipărituri. Astfel, la Prahova, în mediul online, cei mai mulți bani au cheltuit liberalii – peste 400.000 de lei, pe următoarele locuri, cu peste 200.000 de lei fiecare, fiind cei de la PMP și PSD. Pe de altă parte, tot liberalii au dat sume considerabile și pe diverse tipărituri, aceștia fiind, de altfel, singurii din județ care au alocat fonduri și pentru cercetări sociologice. Astfel, trâgându-se linie peste campania electorală a alegerilor parlamentare care au avut loc la începutul lunii trecute, se poate spune că votul prahovenilor cu cheltuială mare se obține!

Expert Forum a făcut publice informațiile despre finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale prin intermediul platformei www.banipartide.ro. Platforma cuprinde, printre altele, detalii despre veniturile şi cheltuielile declarate de competitorii electorali pentru alegerile parlamentare din 2020, datele finale urmând să fie publicate în urma controalelor desfăşurate de Autoritatea Electorală Permanentă. În ceea ce privește finanţarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, potrivit datelor publicate, aceasta a fost una bogată, partidele politice declarând venituri (contribuţii) de 169,49 de milioane de lei, comparativ cu 51,73 de milioane în 2016. ”Cea mai mare parte din venituri (79 de milioane de lei ) reflectă venituri proprii ale candidaţilor, în timp ce 37 de milioane de lei au fost înregistrate ca împrumuturi. Patru partide (Plus, Pro România, PSD şi USR) au transferat 33 de milioane de lei din conturile partidului, iar alte trei (PNL, PSD, USR) au transferat 17 milioane de lei din subvenţii pentru cheltuieli de campanie. Cei mai mulţi bani au fost declaraţi de candidaţi în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, iar cei mai puţini în Tulcea, Harghita şi Covasna”, se arată într-un comunicat transmis de Expert Forum.

Așa cum mai reiese din acest studiu, dat fiind faptul că anul 2020 a fost și anul în care orice activitate s-a desfășurat sub amprenta pandemiei, și strategiile competitorilor în ceea ce privește modul în care mesajele au ajuns la electorat au fost relativ diferite. Spre exemplu, la nivel național, PLUS a cheltuit aproape 60% din bani pe campania online, în timp ce AUR a alocat peste jumătate din fonduri pentru tipărituri (822 mii de lei din 1,5 milioane lei). Pe de altă parte, PSD şi PNL au cheltuit cei mai mulţi bani pe servicii online, aproape o treime, iar cele mai puţine fonduri au fost alocate cheltuielilor pentru cercetări sociologice. ”O parte semnificativă din cheltuieli (34%) se leagă de promovarea competitorilor electorali în mediul online, în timp ce o cincime din bani s-au folosit pentru promovarea prin radio, TV şi presă. Deşi anul 2020 a fost caracterizat de restricţii cauzate de pandemie, competitorii au cheltuit un sfert din bani pe tipărituri – broşuri, flyere şi materiale similare – precum şi 7% pentru afişe electorale”, au mai transmis cei de la Expert Forum, cu precizarea că, în perioada de campanie electorală, competitorii electorali nu au putut folosi materiale de promovare stradală, cu excepţia afişelor.

În ceea ce privește Prahova, datele arată că partidele care au avut liste de candidați au cheltuit sume destul de frumoase în campania electorală pentru alegerile parlamentare, cifrele vorbind de la sine atât în ceea ce privește sumele totale consumate ca să ajungă mesajul către electorat, cât și în ceea ce privește maniera de transmitere a promisiunilor electorale către prahoveni. Astfel, după ce s-a tras linie în ceea ce privește banii destinați transmiterii programelor electorale către electorat, la nivel de județ PNL este pe primul loc – cu 2.099.423 de lei, urmat de PMP – 1.025.124 lei, lista fiind completată de PSD – 694.333, 4 lei; ProRomânia 164.446,5 lei, PLUS 100.190, 7 lei; USR 79.857,61 lei; AUR 75.987,62 lei. Din sumele menționate, unele partide au optat pentru transmiterea mesajelor electorale fie prin intermediul on line, fie prin intermediul afișelor electorale sau a tipăriturilor. Concret, din datele făcute publice pe platforma menționată, în campania pentru alegerile parlamentare de anul trecut, la nivelul județului, pentru mediul on line, PNL a cheltuit 488.886,7 lei, PSD 257.307 lei, PMP 288.605 lei, ProRomânia 24.640 lei, AUR 60.000 de lei; PLUS 53.244,71 lei, USR 38.520 de lei. Pe de altă parte, dacă n-au alocat nici măcar 1 leu pe afișe electorale, USR a cheltuit pe tipărituri 28.906,11 lei, iar AUR 15.934, 62 lei. La capitolul tipărituri însă, liberalii din Prahova au cheltuit cele mai multe fonduri – 1.168.048 lei – tot aceștia fiind singurii care, la nivelul județului, anul trecut au dat 37.692,66 lei pentru cercetări sociologice. PSD a alocat pentru tipărituri 203.463,2 lei; PMP 541.360,5 lei; ProRomânia 112.298 lei; AUR 15.934, 62 lei; PLUS 43.894,45 lei; USR 28.906, 11 lei.

De adăugat că, la nivel național, șapte partide politice au dreptul la subvenţii pentru rezultatele obţinute în urma alegerilor parlamentare, respectiv ale celor locale de anul trecut, şi anume PNL, PSD, USR, AUR, PLUS, PMP, Pro România. Pentru luna ianuarie, AEP a alocat 19,8 milioane de lei pentru subvenţii.