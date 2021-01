Luiza Rădulescu Pintilie

Puţin înainte de a se fi încheiat anul trecut, sub rigorile şi limitările impuse de pandemia de coronavirus , care a mutat organizarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale în spaţiul on line, s-au desfăşurat, în continuarea unei frumoase şi valoroase tradiţii, cursurile Universităţii Internaţionale de la Cheia- ajunsă la cea de-a 26-a ediţie, în organizarea Clubului de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, în colaborare cu Secţia de Drept Internațional a Academiei de Ştiinţe Juridice din România-(ASJR), Asociația pentru Națiunile Unite din România-(ANUROM), reprezentată de preşedintele ANUROM, prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, ministrul plenipotențiar Florin Emeric Saghi- vice președinte ANUROM, asociație membră a Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, Centrul Transdisciplinar de Drepturile Omului(CTDO) din SNSPA şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România(UZPR),cu participarea unor membri ai Institutului de Drept european (ELI) și ai Institutului Internațional de Drept de Expresie și Inspiraţie Franceze-(IDEF). Manifestarea a avut loc în contextul împlinirii a 75 de ani de la crearea ONU, a 65 de ani de când România este membră a acestei organizații mondiale și a 70 ani de la adoptarea Convenţiei europene a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Pe agenda reuniunii s-au aflat teme de maximă actualitate , vizând evoluția dreptului internațional, cu exemplificări din domeniul dreptului internațional al drepturilor omului de la adoptarea Cartei ONU până azi , subliniindu-se rolul pe care îl joacă în prezent bunele practici în elaborarea de noi standarde şi evidențiindu-se problematica prioritară a ONU în secolul al- XXI-lea: menținerea păcii și securității, protecția drepturilor omului, furnizarea de ajutoare umanitare, educația, migrația, promovarea dezvoltării durabile ,garantarea dreptului internațional, schimbările climatice etc. A fost evidenţiată, de asemenea, în acord cu tematica abordată recent de Adunarea Generală ONU, importanţa cooperării între ONU și organizațiile regionale, cu accent pe necesitatea întăririi capacităților democratice, apărarea valorilor democratice şi a drepturilor omului, buna vecinătate, elaborarea de programe şi proiecte în domenii prioritare precum securitatea, drepturile omului, protecția mediului. În acest cadru şi- a găsit locul potrivit şi prezentarea publicaţiei academice ,,Globalizarea societății, Globalizarea Dreptului”, ce reuneşte articole semnate de prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu- membru titular al Academiei de Științe Juridice din România și al Academiei Internaționale de Drept Comparat de la Haga ;prof. univ.dr. Ioan Alexandru, prof. univ.dr. Magda Jianu, conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu, conf. univ. dr. Constanța Matușescu, conf. univ. dr. Mihaela Elena Fodor, prof. drd. Roxana Elena Vișan, ideile , consideraţiile şi argumentaţiile ştiinţifice de înalt nivel ale acestora contribuind în mod real la evoluția modelelor de bune practici în domeniul dreptului, al științelor administrative şi sociale, ca o constantă a plusvalorii pentru întreaga societate academică.Lăsând deschis dialogul spre viitoarele ediţii ale Universităţii Internaţionale de la Cheia, cu speranţa că ele vor putea fi organizate în condiţii de normalitate, ediţia recentă s-a încheiat reafirmând mesajul încărcat de speranță şi încredere al secretarului general al ONU, Antonio Guterres: „Împreună, să facem pace între noi, cu natura, să abordăm criza climatică, să oprim răspândirea COVID-19 și să facem din 2021 un an al vindecării, al însănătoșirii”.