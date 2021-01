N. D.

Conducerea Primăriei Ploiești anunță noi schimbări în ceea ce privește conducerea unor instituții din domenii mai mult decât importante, mai ales în această perioadă de pandemie. Concret, primarul Andrei Volosevici are, începând de ieri, un nou consilier pe probleme de sănătate la nivelul municipiului, care va asigura și interimatul la conducerea uneia dintre unitățile sanitare aflate în administrarea autorității publice locale. Mai exact, edilul Ploieștiului a dispus numirea dr. Sîmpălean Dan Ştefan în funcţia de manager interimar al Spitalului de Pediatrie Ploiești, până la scoaterea la concurs a acestui post, acesta urmând să-și înceapă activitatea la unitatea sanitară cu data de 29 ianuarie a.c. Dr. Sîmpălean Dan Ştefan a fost manager al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia din Bucureşti şi al Spitalului Clinic Judeţean Mureş. Anul acesta, medicul va împlini 40 de ani, iar potrivit CV-ului său are o bogată activitate în domeniu. După finalizarea studiilor, în anul 2010, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, când a obținut și diploma de licență, ulterior a urmat mai multe specializări, printre altele acesta deținând și un masterat în Magamentul serviciilor de sănătate, fiind și doctor în științe medicale. Despre decizia luării în echipa sa a dr. Sîmplălean, care va asigura și conducerea interimară a Spitalului de Pediatrie Ploiești, primarul Andrei Volosevici a ținut să menționeze:”Alegerea noului manager al Spitalului de Pediatrie Ploieşti are la bază competenţa şi experienţa în domeniul managerial, doctorul Sîmpălean Dan Ştefan având specializare în domeniul managementului serviciilor de sănătate. Dr. Sîmpălean este şi consilierul meu pe probleme de sănătate. Îmi doresc la nivelul Spitalului de Pediatrie Ploieşti realizarea unor proiecte viabile şi eficiente, care să asigure dezvoltarea acestui domeniu de interes la nivel local. Este nevoie ca împreună cu toţi angajaţii Spitalului de Pediatrie Ploieşti să se realizeze permanent îmbunătăţirea serviciilor medicale şi de îngrijire a pacienţilor, implicit a serviciilor de urgenţă, modernizarea echipamentelor de specialitate, la nivelul acestui spital, precum şi menţinerea unei comunicări profesioniste cu pacienţii şi familiile acestora. Îi doresc succes în această activitate noului manager al Spitalului de Pediatrie Ploieşti şi îi asigur pe angajaţii unităţii medicale de sprijinul administraţiei locale în viitoarele proiecte de dezvoltare şi modernizare” .