Nicoleta Dumitrescu

Ajunși acolo unde au plănuit, liberalilor pare că nu le mai ajunge puterea dobândită și cu susținerea puternică venită dinspre dealul Cotrocenilor. Ca și la alte partide, taberele au început să se agite, unele dintre acestea cerând, evident, capul liderului. Scânteia răzvrătirii s-a aprins, cât să vadă toată lumea vălvătaia, la sfârșitul săptămânii trecute, însă jarul era întreținut de mult timp, mai ales după ce, la alegerile parlamentare, dorind să câștige cât mai multe voturi, cei de la PNL au ieșit pe locul doi, după PSD.

Demisia intempestivă doar din funcția de premier, negocierile prelungite pentru formarea noului guvern, împărțirea ministerelor și a funcțiilor din palierele doi și trei, condiționarea deținerii președinției Camerei Deputaților au făcut ca, ușor-ușor, lui Ludovic Orban să-i fie puse sub semnul întrebării adevăratele calități de lider. De lider de partid, evident, titulatură pe care unii dintre reformiștii care au început să dea tonul revoltei vor să i-o atribuie unei altei persoane, numai lui Ludovic Orban nu.

Așa se face că, teatral, prin intermediul unui recent interviu, europarlamentarul și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a ieșit la rampă. Și ce nu i-a reproșat acesta lui Orban: că a condus și conduce dictatorial partidul, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți de la conducerea partidului, că i s-a umflat capul, că și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte și care le știe pe toate!!!! Ce mai, a concluzionat acesta, ca toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria, cu excepția unui singur om, fără să spună care, inclusiv Ludovic Orban a ieșit din clădirea Guvernului… trăncănit la cap!

Dincolo de descrierile și personificările menționate, atribuite toate celui cu care, în urmă cu un an, liberalii defilau mândri, nevoie mare, pare că și Ludovic Orban va avea soarta liderului de partid sacrificat pe altarul deasupra căruia scrie, cu majuscule, ”Dreptate și drepturi pentru toți!”

Pentru că nu trebuie să fii prea mare expert ca să-ți dai seama că toată agitația care i-a cuprins acum și pe liberali, pe modelul răzvrătirilor și al puciurilor peste care au trecut și alte partide aflate la putere, are la bază funcțiile. Întotdeauna, funcțiile au fost acelea care au creat fuziune și unire – vezi coaliția aflată acum la guvernare – dar și dezbinare.

Cu siguranță, uitându-se acum cu ochi neîndurători la Ludovic Orban, sunt destui colegi – mai ales dintre cei cărora li s-au lipit de nume și eticheta ”reprezentant al conducerii partidului” – care cu greu adorm la crăpat de ziuă după ce au văzut ce nu s-a mai ajuns la unii dintre liberali, asta după ce negociatorul șef, alias liderul PNL, a negociat împărțirea funcțiilor cu liderii celorlalte partide care sunt acum la guvernare.

Astfel, trăncăniți la cap par nu doar fostul premier Orban, ci și cei care, obișnuiți cu titluri de partid, consideră că gloria președinției unei formațiuni politice trebuie trăită și de alții. Vâlvătaia s-a aprins, prin urmare, și e de așteptat care va fi strategia, pe mai departe, din taberele liberale. Și asta deoarece, s-a văzut, revoluții au mai fost și pe alte partide, au mai fost congrese, au mai fost săpați și au fost daţi jos lideri. Ba, unii membri, mai curajoși, chiar au rupt din partidul mamă, creând noi formațiuni la care s-au puși șefi chiar ei!