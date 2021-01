Violeta Stoica

Orice român recunoaște fără a sta prea mult pe gânduri imaginea stației meteorologice de la Vârful Omu. Vara, scândurile din lemn de la exterior, iarna – o mogâldeață acoperită complet cu un strat de zăpadă înghețată, dar întotdeauna cu instalațiile de măsurare a vântului sau a temperaturii la vedere, stația meteo reprezintă un reper al tuturor celor ce ajung la altitudinea de 2505 metri.

În imediata apropiere a Cabanei de la Vârful Omu, clădirea stației unde lucrează în schimburi de câte două săptămâni echipe formate din doi meteorologi a trecut, din anul înființării sale (1962), prin nenumărate viscole și alte vitregii ale naturii.

Administrația Națională de Meteorologie pregătește, de ceva vreme, un proiect de reparații capitale, de consolidare și de modernizare a stației de la Vârful Omu, un imobil care necesită îmbunătățiri clare, pentru că este practic o a doua casă pentru specialiștii care lucrează aici, în vârf de munte.

Lucrările prevăzute în viitorul contract, ce va fi semnat după finalizarea procedurii de achiziție, lansată ieri, au fost estimate la o valoare de circa 848.000 de lei.

Rămâne de văzut ce societăți de construcții se vor și încumeta să se înscrie la această licitație, date fiind condițiile extrem de dure cărora ar trebui să le facă față muncitorii și dificultății aprovizionării cu materiale de construcție, la acea altitudine.

Clădirea în care își desfășoară activitatea specialiștii de la Stația Meteorologică Vf. Omu are, fără îndoială, nevoie de reparații capitale, de modernizare și de reabilitare a infrastructurii tehnologice de funcționare a rețelei naționale meteorologice.

ANM a lansat procedura de achiziție, care ar trebui să se finalizeze în vara acestui an, dacă vor exista firme de construcții care să și vină cu oferte la această licitație.

Conform datelor publicate în SEAP, “lucrările prevăzute în documentație au fost proiectate astfel încât să îndeplinească cerințele unei bune desfășurări a activităților specifice meteorologice și să corespundă functionalităților destinate: lucrări de construcții-montaj (construcții și instalații), precum și asigurarea unor utilaje, dotări independente – mobilier (birouri, dulapuri, paturi, mese, scaune etc.) și mijloace de protecția muncii și PSI. În general categoriile de lucrări care trebuie realizate se grupează în reparații acoperișuri, recompartimentări, reparații tencuieli interioare și exterioare, termoizolare exterioară, reparații pardoseli, reparații pereți interiori, tavane și igienizări, placare cu scândură, pe exterior, realizarea de trotuare perimetrale, instalația termică, instalații sanitare și de canalizare, reabilitări de construcții, dotări mobilier și PSI”.

Se pare că aspectul exterior al Stației meteorologice de la Vârful Omu nu va avea de suferit. În documentația de atribuire se arată că „în prezent, stația meteorologică este placată la exterior cu un strat din scândură de lemn, ce oferă o protecție în plus la acțiunile zăpezii în sezonul rece și ale vântului în rest. Prin proiect se propune înlocuirea scândurilor din lemn (…). Scândurile, înainte de montare, se vor proteja împotriva agenților externi, dar și a factorilor meteorologici (vânt, ploaie, zăpadă, gheață). Pe zona de parter, protecția formată din scânduri este susținută pe o stuctură metalică ce se va recondiționa prin curățire și revopsire”.

Viața la stația meteo Vârful Omu

La finalul lunii mai 2020, Administrația Națională de Meteorologie a publicat un articol interesant despre viața la Stația meteorologică de la Vârful Omu. “Stația Meteorologică

Vf. Omu este una de mare altitudine și este reprezentativă din punct de vedere meteorologic atât pentru țara noastră, cât și pentru Europa.

Prin poziția să dominantă în Masivul Bucegi, chiar pe vârf de munte, la 2.505 m (conform bornei topografice), ea îndeplinește în mod ideal condițiile de observații și măsurători meteorologice.

Are o istorie lungă, din 1927, când funcționa în Cabana Casa Vf. Omu; programul era mult redus, datele prelevate (din 6 în 6 ore) fiind numai asupra temperaturii, vântului, precipitațiilor atmosferice și stratului de zăpadă. La început, datele nici nu se transmiteau prin radio, se notau doar, în registre speciale.

Primii observatori au fost cabanierii de la Cabana Vf. Omu. Clădirea actuală a fost pusă în funcțiune în anul 1962. În toată existența stației s-au perindat mai mulți specialiști atrași deopotrivă de munte, cât și de această frumoasă meserie. În prezent, aici lucrează 5 meteorologi, câte doi în ture de două săptămâni, la stație efectuându-se program complet de 24 h. Activitatea Stației Meteo Vf. Omu este coordonată de Centrul Meteorologic Regional Muntenia.

Sunt două cuvinte: “greu” și “frumos”, ele se rostesc înaintea majorității acțiunilor și lucrurilor de aici; aceste cuvinte se împletesc și descriu viața în acest loc de sus. Drumul până aici este greu și frumos. Munca este grea și frumoasă. Viața în comun a celor doi meteorologi din tură este, de asemenea, grea și frumoasă: în două săptămâni, cei doi fac o echipă mai sudată decât alții în zeci de team building-uri!”, este o parte a prezentării stației de la Vârful Omu, făcută chiar de către colegii meteorologilor de aici.