V. Stoica

Ieri, la sediul Consiliului Județean Prahova a avut loc conferința de lansare a proiectului “Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa Compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”, momentul care deschide seria de activități destinate refacerii acestui monument istoric de importanță națională, neoclasic al secolului al XIX-lea, cu elemente arhitecturale ce aparțin stilului baroc. Proiectul a fost depus, în mandatul trecut, în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 3 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice și are o valoare totală de 10.582.442,87 lei, din care 7.797.098,66 lei reprezintă sprijinul financiar nerambursabil.

Obiectivul proiectului este redarea către comunitate a unei clădiri de patrimoniu perfect funcţională şi punerea în valoare a creaţiei unei personalităţi locale de relevanţă naţională. În acest scop, vor fi făcute o serie de lucrări, printre care se regăsesc conservarea valorilor urbanistice prin restaurarea, consolidarea şi dotarea a 590 mp de spaţiu muzeal şi concertistic, în termen de 36 de luni; valorificarea unui element de patrimoniu imaterial (creaţia muzicală a lui Paul Constantinescu) prin organizarea a două evenimente muzicale cu caracter de repetabilitate, in termen de 36 de luni.

În ansamblul său, proiectul cuprinde atât partea de consolidare, reabilitare şi modernizare, cât şi componenta de revitalizare a obiectivului de patrimoniu. Pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (MFSEE), Programului RO-CULTURA dar şi pentru realizarea indicatorilor de Program dedicaţi, proiectul cuprinde şi va implementa un plan de valorificare a patrimoniului cultural prin organizarea de activităţi de educaţie culturală şi artistică, în colaborare cu partenerii săi din România (Fundaţia Culturală ”Remember Enescu”) şi Norvegia (International Voice of Justice – Europe), respectiv organizarea Concursului ”Paul Constantinescu” (ediţia 2021) şi a Festivalului Internaţional ”Paul Constantinescu” (prima ediţie – 2023).

Data finalizării proiectului a fost estimată pentru luna septembrie 2023.

Granturile SEE reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi a Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului şi are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural.