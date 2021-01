În comparație cu anul agricol trecut, lunile decembrie și ianuarie au fost bogate în precipitații

N. Dumitrescu

Seceta pedologică prelungită înregistrată în 2020 a lăsat ceva gol în hambarele fermierilor prahoveni, în contextul în care cei care se ocupă cu agricultura sunt de părere că un asemenea an nu a mai fost înregistrat de mai bine de cinci decenii! De altfel, trăgând linie la sfârșitul lunii decembrie 2020, potrivit informațiilor primite de la conducerea Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, nu e cultură care să nu fi avut de suferit din lipsa precipitațiilor, producțiile medii obținute la hectare fiind mult reduse în comparație cu cele obținute în ultimii ani. Mai exact, la grâu s-au obținut în 2020 producții sub cele din anii 2019 și 2017- considerate a fi cele mai bune din ultimii ani, la orz chiar sub cea din anul 2016, la rapiță – mai mici decât cele din anii 2017 și 2016, situația fiind valabilă și la porumb ori floarea soarelui. De altfel, din cauza secetei pedologice, una care a fost extremă, potrivit specialiștilor din domeniu, au fost afectate atât culturile din toamna anului 2019, cât și cele din primăvara anului trecut, cele mai accentuate scăderi de producție fiind înregistrate în zona de sud a județului. Potrivit unei situații centralizate care a fost întocmită în vederea solicitării de despăgubiri, culturile afectate de secetă ce fuseseră însămânţate în toamna anului 2019 s-au regăsit pe teritoriul administrativ din 48 de localităţi, în total fiind afectaţi peste 400 de fermieri.

Pe de altă parte, o speranță că problemele înregistrate anul trecut nu se vor mai repeta și anul acesta a primit deja un prim semn bun. Potrivit reprezentanților Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, dacă pentru anul agricol 2019-2020 lunile decembrie și ianuarie au fost lipsite de precipitații, în momentul de față se poate spune că atât lunile decembrie 2020, cât și ianuarie 2021 au fost bogate în precipitații, iar în comparație cu iarna trecută grâul a avut și încă mai are are parte, în unele zone ale țării, și de… o plapumă de zăpadă.

Conform datelor solicitate și primite de la Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Prahova, anul agricol trecut a fost unul foarte slab, din cauza sectei pedologice prelungite, producțiile medii înregistrate fiind mult sub cele de acum câțiva ani. Astfel, grâu: 2.178 kg/ha (suprafața cultivată 35.358 ha), în condițiile în care cea mai bună producție a fost realizată în anul 2019 (4.637 kg/ha) și în anul 2017 (4.433 kg/ha); orz: 2.247 kg/ha (suprafața cultivată 4.365 ha), cea mai bună producție fiind realizată în anul 2019 (4.492 kg/ha) și în anul 2016 (3.877 kg/ha); rapiță: 1.992 kg/ha (suprafața cultivată 8.311 ha), cea mai bună producție a fost realizată în anul 2016 (3.442 kg/ha) și în anul 2017 (2.962 kg/ha); porumb boabe: 3.187 kg/ha (suprafața cultivată 54.500 ha), cea mai bună producție a fost realizată în anul 2019 (5.544 kg/ha) și în anul 2018 (4.700 kg/ha); floarea soarelui: 2.102 kg/ha (suprafața cultivată 13.291 ha), cea mai bună producție a fost realizată în anul 2019 (4.637 kg/ha) și în anul 2017 (4.433 kg/ha). ”Din cauza secetei pedologice extreme au fost afectate atât culturile însămânțate în toamna anului 2019, cât și cele însămânțate în primăvara anului 2020. Producțiile medii obținute în județul Prahova în anul agricol 2019-2020 au fost aproape de media realizată la nivel național, cele mai accentuate scăderi de producție înregistrându-se în zonele de sud, de est și de sud-est ale țării deoarece seceta pedologică s-a instalat în toamna anului 2019 și a continuat și în anul 2020. În județul Prahova, chiar dacă a plouat, nivelul precipitațiilor căzute nu a putut acoperi necesarul de apă la nivelul solului astfel încât să asigure creșterea și dezvoltarea plantelor, respectiv obținerea de sporuri de producție la culturile agricole”, au menționat reprezentanții DJA Prahova.

Pe de altă parte, agricultorii prahoveni trag speranță că anul acesta va fi un an mai bun, semnalul venind de la faptul că iarna a fost una bogată în precipitații, în ultimele zile fiind prezente și ninsorile, care au lipsit acum un an. În context, și conducerea instituției menționate a ținut să sublinieze faptul că, de departe, culturile însămânțate în toamna anului 2020 au un stadiu de creștere bun deoarece în ultima perioadă au căzut precipitații și , astfel, rezerva de apă din sol asigură condiții de dezvoltare a plantelor. Pe de altă parte, dacă pentru anul agricol 2019-2020 lunile decembrie și ianuarie au fost lipsite de precipitații, acum se poate spune că atât decembrie 2020, cât și ianuarie 2021 au fost bogate în precipitații. În anul agricol 2020-2021, la nivelul județului, culturi agricole reprezentative au fost: grâul a fost însămânțat pe 35.810 de hectare, orzul pe 3500 hectare, iar rapița pe 13.800 hectare.

Reamintim faptul că, în Prahova, de mai bine de cinci decenii, seceta pedologică nu a mai afectat culturile aşa cum s-a întâmplat cu plantele cultivate în toamna anului 2019. Astfel, potrivit datelor centralizate anul trecut, la grâu, din 34.200 de hectare suprafaţă însămânţată, 54% a fost calamitată; la rapiţă, din 9.820 de hectare suprafaţă însămânţată 63% a fost calamitată, la orzoaică, suprafaţa însămânţată a fost în proporţie de 48% compromisă, cultura de ovăz a fost 32% uscată, lucerna – peste 48%, mazărea – peste 27%, plantele de nutreţ – peste 45% calamitate etc.. Culturile de toamnă afectate s-au regăsit pe teritoriul administrativ din 48 de localităţi, în total fiind afectaţi 426 de fermieri, cei mai păgubiți fiind cei din localităţile Sălciile, Fulga şi Boldeşti-Grădiştea, fiecare în parte depunând solicitări în vederea primirii de despăgubiri, care au fost acordate anul trecut.