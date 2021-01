N. D.

Se pare că de acum încolo va fi iarnă cu adevărat în România, gerul ”Bobotezei” urmând să fie resimțit în următoarele zile. Concret, ieri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ger care va fi valabilă în întreaga țară până la începutul săptămânii viitoare. Mai exact, așa cum au anunțat cei de la ANM, în intervalul 16 ianuarie, ora 2:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopţilor şi dimineţilor va fi ger, la început în nord-vest, nord-est şi centru, apoi şi în celelalte regiuni. Va fi foarte frig, temperaturile minime urmând să coboare frecvent sub -10 grade şi se vor încadra, în general, între -18 şi -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intra-montane, îndeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade, iar maximele diurne vor fi preponderent negative şi se vor încadra, în general, între -10 şi 0 grade.

Și în Prahova ieri ”mirosea” a ger, la ora 13.00 la Câmpina fiind înregistrate 0, 9 grade C, iar la Ploiești 3,7 grade C, la munte fiind mai frig. Astfel, la stația meteo de la Sinaia, Cota 1500, la aceeași oră erau minus 6,5 grade C, stratul de zăpadă la ora 8.00 fiind de 83 de centimetri, în timp ce la Vârful Omu erau minus 16, 6 grade C și ningea, stratul de zăpadă, tot la aceeași oră, 8.00, fiind de 90 de cm.