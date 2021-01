Ministrul Sportului – Eduard Novak – și Comitetul Olimpic Român au anunțat că sportivii care vor participa la Olimpiada de la Tokio, mutată din 2020 în 2021, vor intra în ”tranșa a doua de priorități” la vaccinul anti-covid pe care România îl face gratuit anumitor categorii de persoane. Atenție (!!!) este vorba doar despre sportivii care vor participa la sporturi individuale, nu de echipă, fapt care exclude exact cea mai ”hăituită” categorie din țară – fotbaliștii.

În teorie, orice fotbalist român poate spera că va face parte din lotul olimpic, pentru simplul motiv că, în afara jucătorilor cu statutul ”Under” – obligatorii la Olimpiadă, fiecare echipă care va participa (dacă nu știți, România este calificată la J.O. la mai bine de jumătate de secol distanță de la ultima prezență de acest fel) are dreptul la câțiva jucători ”liberi”, din punct de vedere al vârstei!

Astfel, repet, teoretic, orice fotbalist din Liga I, român, poate spera că va ”prinde” o astfel de convocare! Deci, fiind potențiali selecționabili, potențiali participanți la Olimpiadă, ar fi trebuit vaccinați ca și colegii de la sporturi individuale, calificați ”nominal” pentru Tokio.Numai că acest lucru nu se întâmplă, iar Ministerul Sănătății păstrează fotbaliștii în categoria celor obligați să se testeze la fiecare două săptămâmâni, în loc să-i vaccineze. Conform datelor apărute în presă, un vaccin anti-covid , la nivelul UE, are prețul ”de referință” 15,5 euro, iar unele țări l-au luat chiar cu 12 euro. Lunar, pentru un fotbalist, fiecare club plătește între 110-150 de euro, prețul pentru cele două testări, obligatorii ca el să poată juca – desigur, dacă ambele sunt negative. Adică, prețul a vreo 10 ”seruri miraculoase”, care ar fi putut reda normalitatea în sportul românesc! Acum, ar fi o altă discuție cum naibii prețul unui vaccin e de vreo cinci ori mai mic decât este cel al unui test pentru aceeași boală, dar, hai să nu mai punem întrebări prostești, unii chiar au făcut bani mulți în această perioadă!

Iar la cum ”bate vântul” nu ne-am mira chiar să fie obligați cei de la fotbal să se testeze și după ce se vor fi vaccinat, cândva, cumva…

Și, totuși, de ce statul nu oferă, ”controlat”, categoriilor expuse (iar fotbalistul este, prin deplasări săptămânale între orașe, contact colectiv, notorietate publică etc) posibilitatea de a cumpăra un vaccin, chiar și cu …prețul unei testări?