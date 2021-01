Valoarea bunurilor salvate – peste 42.400.000 de euro

F. T.

Paradox: pompierii prahoveni mulţumesc celor salvaţi! Celor în ajutorul cărora au sărit, la propriu, în foc! Altfel, cum pot fi interpretate cuvintele sublocotenentului Raluca Vasiloae, purtătorul de cuvânt al instituţiei, care a scris, într-un comunicat de presă, în care este prezentată activitatea salvatorilor prahoveni în cursul anului trecut, următoarele: „Vă mulţumim vouă, tuturor cetăţenilor, pentru încrederea acordată!”.

Încredere acordată în 2020, când echipajele specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Şerban Cantacuzino” Prahova au intervenit în peste 5.300 de cazuri limită, respectiv incendii de locuinţe, arderi de vegetaţie necontrolate, alunecări de teren, inundaţii, asanări, distrugeri de muniţie şi câte şi mai câte!

Nu în ultimul rând, intervenţii în urma cărora au fost salvate vieţi omeneşti! Şi bunuri agonisite într-o viaţă!

Iar toate acestea în condiţiile în care, în cursul anului trecut, salvatorii prahoveni au avut de-a face cu o creştere a numărului de situaţii limită. Mai exact, numărul intervenţiilor a fost, potrivit unui comunicat al ISU Prahova, în creştere cu 11,39 la sută faţă de anul 2019!

Pompierii prahoveni mai mulţumesc şi „tuturor autorităţilor locale, instituţiilor şi partenerilor cu care am colaborat pentru a gestiona eficient situaţiile de urgenţă”.

Iar noi adăugăm: „Niciodată atât de mulţi nu au datorat atât de mult celor puţini”.

Argument: „În urma acţiunilor de localizare, lichidare şi înlăturare a efectelor negative generate de incendiile din cursul anului tecut, au fost salvate bunuri materiale în valoare de 195.061.400 de lei, respectiv 42.404.652,17 de euro”.

Atât de puţini merită recunoştinţă, fiindcă, atenţie!, la o medie de peste 42 de intervenţii pe zi, pentru gestionarea situaţiilor critice din 2020, inspectoratul a acţionat cu 146 de ofiţeri, 5.194 de subofiţeri, 20 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 130 autospeciale de capacitate medie, trei autospeciale pentru salvare de la înălţime!

Pompierii prahoveni mulţumesc celor salvaţi! Celor care au avut nevoie de ei nu doar în 2020, ci şi în alţi ani! Inclusiv la începutul lui 2021!

Am scris la început că este un paradox? Am scris eronat, fiindcă mulţumirea lor este să ştie că au sărit, repetăm, la propriu în foc, pentru semenii lor.

Nu-i paradox faptul că „Niciodată atât de mulţi nu au datorat atât de mult atâtor de puţini”.

Mulţi suntem noi, locuitorii Prahovei, puţini sunt ei – pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Şerban Cantacuzino”.