Activ Prahova Ploieşti – CS Dacia Mioveni 2021, astăzi, ora 13.15

Petre Apostol

După o pauză de două luni, ca urmare a desfăşurării Campionatului European şi a perioadei cu Sărbătorile de Iarnă, Liga Naţională de handbal feminin – Liga Florilor – se reia, astăzi şi mâine fiind programate meciurile etapei a şaptea, în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov.

Din păcate, în această pauză competiţională, ultima clasată a ierarhiei, nou-promovata Crişul Chişineu-Criş, s-a retras din campionat, rămânând, astfel, 15 echipe.

La turneul programat la Braşov, echipa Activ Prahova Ploieşti va avea parte de un meci deosebit de important pentru obiectivul stabilit, acela de a se menţine în primul eşalon valoric. Echipa antrenată de Florin Ciupitu şi Nicolae Nimu se va confrunta cu o altă formaţie nou-promovată, Dacia Mioveni, grupare care îl are în stafful tehnic pe ploieşteanul Daniel Gheorghe, „principal” fiind un fost tehnician care a pregătit şi defuncta formaţie CSM Ploieşti, Gheorghe Covaciu.

Cele două echipe se cunosc destul de bine, având în vedere că au fost şi colege de serie în Divizia A, în sezonul precedent, meciurile directe fiind întotdeauna echilibrate şi foarte fizice. Totuşi, echipa argeşeană arată diferit faţă de sezonul precedent, chiar în pauza de iarnă realizând două transferuri, aducând două jucătoare din Serbia, pe posturile de portar şi inter.

Activ, în schimb, nu a reuşit să realizeze niciun transfer, având echipa formată pentru turneul de promovare din sezonul trecut. Însă, echipa prahoveană a realizat jocuri bune în meciurile disputate până acum, câştigând partidele cu formaţii apropiate ca valoare, precum U Cluj şi gruparea retrasă Crişul Chişineu-Criş.

În clasament, Activ Prahova Ploieşti şi Dacia Mioveni se află la egalitate de puncte, ambele având câte trei puncte, după ce victoria înregistrată în disputa cu Crişul a fost anulată pentru fiecare formaţie. Prin urmare, o victorie într-un asemenea duel va cântări greu în clasament.

Echipa prahoveană nu are probleme de lot- şi testele pentru SARS-CoV-2 ieşind negative- despre meci antrenorul principal Florin Ciupitu declarând: „Din păcate, nu am reuşit să aducem câteva jucătoare cu experienţă, aşa cum ne-am fi dorit. Dar, acest fapt poate fi şi unul pozitiv, deoarece astfel toate jucătoarele pe care le avem sunt motivate în plus pentru a demonstra că merită să rămână în prima ligă. Cunoaştem echipa din Mioveni, se poate baza pe un lot mai complet decât noi, în schimb nu are omogenitate. Oricum, după acest meci, se va realiza o analiză la nivelul conducerii clubului, pentru a stabili strategia viitoare”.

Programul etapei a şaptea este următorul:

Astăzi

ora 13.15: ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI – DACIA MIOVENI

ora 16.00: RAPID BUCUREȘTI – CSU CLUJ-NAPOCA

ora 18.45: CSM SLATINA – MĂGURA CISNĂDIE

Mâine

ora 10.30: HC ZALĂU – SCM CRAIOVA

ora 13.15: GLORIA BISTRIȚA-NĂSĂUD – DUNĂREA BRĂILA

ora 16.00: SCM GLORIA BUZĂU – SCM RM. VÂLCEA (TVR 2)

ora 18.30: MINAUR BAIA MARE – CSM BUCUREȘTI (TVR 1)

CSM Galaţi nu va evolua, deoarece avea programat meciul cu CS Crişul.