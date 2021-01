În acest an nu va fi introdusă nicio formă de taxă auto şi „cu siguranţă nu în forma în care a existat”, a anunțat ieri ministrul Mediului, Tánczos Barna. El a spus că România trebuie să decidă ce soluţii aplică pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, mai ales în marile orașe.

„În Europa, în vederea reducerii poluării aerului prin mijloacele de transport, sunt 24 de state membre care aplică diverse forme de inhibare, de descurajare. Sunt trei state membre care nu au absolut nicio formă de taxare a poluării. Taxarea poluării nu este un scop în sine, scopul statului nicăieri nu este obţinerea sumelor pentru bugetul de stat, ci descurajarea formelor de poluare”, a afirmat ministrul Mediului, citat de News.ro şi Hotnews.

El a spus că România trebuie să decidă ce soluţii aplică pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, mai ales în marile orașe.

„În niciun caz taxă auto, pentru că am văzut în zece ani că am pierdut toate procesele, este o întrebare dacă folosim taxarea poluării ca o soluţie de reducere a poluării, este o întrebare dacă folosim această soluţie la nivel naţional sau pe plan local, acolo unde avem probleme, pentru că principiul poluatorul plăteşte este un principiu… şi trebuie respectat de fiecare dată. Şi România trebuie să decidă ce soluţii aplică pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, mai ales în marile centre urbane”, a mai afirmat ministrul Mediului.