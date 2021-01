În Prahova, au fost stabilite centrele de vaccinare şi localităţile arondate

Nicoleta Dumitrescu

La sfârșitul acestei săptămâni, mai exact pe 15 ianuarie, începe a doua etapă de imunizare împotriva COVID-19, ieri, Instituția Prefectului Prahova făcând publice centrele de vaccinare în care vor fi imunizate persoanele incluse în această fază. Față de cele 14 centre de vaccinare amenajate pentru prima etapă de vaccinare, pentru personalul medico-sanitar, care la nivelul județului Prahova a debutat pe 31 decembrie 2020, pentru faza a doua au fost anunțate 37 astfel de centre. Dacă unele dintre acestea se află în cadrul unor unități sanitare, cele mai multe – propuse de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale – sunt în spații ce aparțin instituțiilor de învățământ, mai exact în săli de sport, așa cum este cazul atât la Ploiești (șapte centre), cât și la Sinaia, Comarnic, Mizil, Băicoi, Boldești-Scăeni, Breaza, Valea Călugărească, Brazi, Blejoi, Bucov. De asemenea, inclusiv centre culturale, cămine culturale sau săli de festivități – așa cum sunt cele de la Bărcănești, Filipeștii de Pădure, Vărbilău, Ciorani, Puchenii Mari, Vălenii de Munte, Florești, Berceni – vor deveni ”gazde” pentru procesul de imunizare a categoriilor de persoane propuse pentru etapa a doua. Conform informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, până la data de 13 ianuarie 2021, în județul Prahova au ajuns 4.335 de doze de vaccin anti SARS-CoV-2. Dintre acestea, 3.825 au fost consumate până ieri la ora 14.00, alte 510 fiind în curs de administrare personalului medico-sanitar. De la debutul vaccinării, 31 decembrie 2020, și până în prezent au fost raportate patru reacții de tip alergic apărute în urma administrării serului Pfizer/BioNtech, ultimele două raportate constând în durere și înroșirea locului injectării și cefalee. Specialiștii au precizat că vaccinarea este o măsură complexă de prevenție în pandemia de coronavirus, alături de celelalte obligații ce revin populației: respectarea regulilor şi a măsurilor igienico-sanitare, respectiv purtarea măştii, spălatul pe mâini şi distanţarea fizică.

Dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Vaccinare împotriva COVID-19, a anunțat că, pentru etapa a II-a, la nivel național vor fi operaționalizate 750 de centre, care vor avea circa 1.766 de puncte de vaccinare, unde se va putea asigura o capacitate maximă de vaccinare de peste 100.000 de persoane pe zi. Pe lângă persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, la această campanie de vaccinare vor putea lua parte și persoanele cu boli cronice, dar și cele care desfășoară activități în domenii considerate a fi domenii cheie, esențiale. Totodată, s-a anunțat și care va fi modalitatea de programare pentru imunizare.

Potrivit Instituției Prefectului Prahova, în vederea demarării celei de-a doua etape de vaccinare din cadrul campaniei de imunizare împtriva COVID-19, centre de vaccinare au fost amenajate în următoarele localități: Câmpina – Spitalul de Psihiatrie, str. Voila nr. 114, care deservește spitalul menționat și Spitalul Sanconfind din Poiana Câmpina; Spitalul Municipal Câmpina, Bd. Carol I nr. 117, deservește unitatea medicală menționată, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Casa de cultură ”Geo Bogza”, str. Griviței nr. 95, care va deservi atât populația din Câmpina, cât și cea din comunele Cornu, Provița de Jos, Provița de Sus și Poiana Câmpina; Casa Tineretului, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 50, va deservi populația din Câmpina, dar și din comuna Bănești; Urlați – Spitalul Orășenesc Urlați, str. Independenței nr. 52, deservește unitatea medicală menționată și Spitalul Orășenesc Mizil; Casa de cultură, str. Tudor Vladimirescu nr. 47, unde se vor putea vaccina locuitorii din acest oraș, dar și din comunele Gornet Cricov, Iordăcheanu, Tomșani și Ceptura; Vălenii de Munte – Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, Bd. Nicolae Iorga nr. 10, deservește unitatea medicală menționată, Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, Sfânta Sofia SRL, Wia Kinetodent SRL; Căminul Cultural ”Nicolae Iorga”, str. Berevoiești nr. 9, unde se vor putea vaccina și locuitorii din comunele Starchiojd, Bătrâni, Cerașu, Posești, Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Șoimari, Drajna, Predeal Sărari, Surani, Gura Vitioarei; Ploiești- Spitalul Județean de Urgență Ploiești, sediul din zona Nord, str. Găgeni nr. 100; sediul Boldescu, str. Boldescu nr. 3 – care deservește și Secția de pneumologie, Spitalul Sf. Anton SRL, Bestmed Serv SRL; Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu”, Bd. Petrolului nr. 14 – Sala de sport; Colegiul Național ”Al. I Cuza”, str. Trei Ierarhi nr. 10 – sala de sport; Școala generală nr. 15, Mihai Eminescu, Bd. București nr. 25 A – sala de sport; Școala generală nr. 28, Nicolae Bălcescu, Aleea Școlii nr. 2 – sala de sport, Liceul ”Elie Radu”, Șoseaua vestului nr. 22 – sala de sport; Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Bd. Independenței nr. 8 – Sala de sport; fostul Liceu Ludovic Mrazek, str. Mihai Bravu nr. 248 – clădirea corpului II; Școala gimnazială ”Nicolae Iorga”, str. Minerva nr. 6 – sala de sport; Sinaia – Școala gimnazială ”George Enescu”, Bd. Carol I nr. 36 – sala de sport; Păulești – Sala multifuncțională din satul Cocoșești, str. Principatelor nr. 18; Valea Doftanei – Centrul Cultural din str. Nicolae Grigorescu nr. 8, care va deservi comunele Valea Doftanei și Secăria; Comarnic – sala de sport a orașului, situată pe DN1, care va deservi atât populația din orașul Comarnic, cât și cea din comunele Talea și Șotrile; Mizil – sala de sport din str. Stadionului nr. 3, care va deservi atât populația din acest oraș, cât și din comunele Gura Vadului, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat, Călugăreni, Colceag; Bușteni – Centrul Cultural, str. Libertății nr. 91, pentru Bușteni și Azuga; Măneciu- Școala gimnazială din Măneciu Pământeni, str. Gării nr. 1.229 – sala multifuncțională; Băicoi – Sala de sport Tineretului, str. Republicii nr. 10, pentru locuitorii din această localitate și comuna Scorțeni; Boldești-Scăeni – Liceul tehnologic ”Teodor Diamant”, str. Bucovului nr. 69 – sala de sport, pentru locuitorii din acest oraș, dar și din comunele Măgurele, Lipănești, Podenii Noi, Păcureți, Bălțești, Gornet; Breaza – Liceul ”Aurel Vlaicu”, str. Republicii nr. 69 – sala de sport, pentru locuitorii din acest oraș și comuna Adunați; Valea Călugărească – Liceul Agricol, sala de sport, pentru locuitorii din această comună, dar și din Albești Paleologu și Dumbrava; Băcănești – Centrul Cultural Mihai Viteazul din satul Românești, str. Irisului nr. 23; Filipeștii de Pădure – Sala de festivități a Clubului Mineru; Brazi – Sala de sport din satul Brazii de Sus, str. Teilor nr. 45 – unde se vor putea imuniza și locuitorii din comunele Poienarii Burchii și Șirna; Blejoi – Sala de sport , aflată pe DC 10A; Plopeni – cantina fostului centru de plasament din localitate, de pe str. Republicii nr. 8-10, unde se vor vaccina atât locuitorii din acest oraș, cât și cei din comunele Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești și Vâlcănești; Bucov- sala de sport din localitate, str. Aleea Grădiniței nr. 2, unde vor fi imunizați și cei din comuna Plopu; Ariceștii Rahtivani – fosta școală din satul Târgșoru Nou; Vărbilău – căminul cultural, unde se vor imuniza și cei din comunele Aluniș și Cosminele, dar și din orașul Slănic; Ciorani – Centrul Cultural Dromihete, din satul Cioranii de Jos, unde vor fi vaccinați și cei din comunele Sălciile, Boldești Grădiștea, Fulga și Drăgănești; Brebu – centrul cultural din localitate, aflat pe Calea Domnească nr. 2, unde se vor putea imuniza și cei din comuna Telega; Târgșoru Vechi – Școala Gnerală din satul Stăncești, unde se vor putea vaccina și locuitorii din comunele Mănești și Cocorăștii Colț; Puchenii Mari – Căminul Cultural din satul Pietroșani, unde se vor putea vaccina și cei din comunele Gorgota, Balta Doamnei, Gherghița și Tinosu; Florești – Căminul Cultural din satul Cătina, unde se vor putea imuniza și cei din Măgureni; Berceni – Căminul Cultural din str. Principală, unde se vor putea vaccina și cei din comunele Olari și Rîfov. Pe lângă aceste centre de vaccinare, mai sunt funcționale și celelalte 14 centre de vaccinare în cadrul cărora este imunizat personalul medico-sanitar, conform primei etape de vaccinare care a debutat în Prahova în ultima zi a anului trecut.

Cum se face programarea în vederea imunizării

În etapa a II-a a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, în România este inclusă populația la risc, reprezentată de: adulți cu vârsta peste 65 de ani; persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate.În conformitate cu dovezile științifice actuale,în categoria ”boli cronice” se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, renale, oncologice, pulmonare, neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune; imunodepresii severe, pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectațicu HIV/SIDA, persoanele care desfășoară activități în domenii–cheie, esențiale.

Dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Vaccinare împotriva COVID-19, a anunțat că platforma unde se vor putea înscrie cetățenii va fi gata în data de 15 ianuarie. Acesta a precizat că pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, prin medicul de familie, prin serviciile de call center – ca noutate, va exista un număr unic la nivel național: 021.414.44.25, sunând la acest număr apelurile vor fi preluate în cele 42 de call center-uri distribuite la nivelul fiecărui județ – prin Direcția de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor, care pot să facă un cont și să înscrie până la maximum 10 persoane din familie. Pentru persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, sub vârsta de 65 de ani, programarea se face prin medicul de familie. Dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are medic de familie, se poate face programare, individual, prin serviciul de call center, pe pagina web, prin Direcția de asistență socială sau, la fel, prin intermediul aparținătorilor. Pentru persoanele care deservesc activități esențiale, programarea se face prin angajator. Beneficiarul poate să își stabilească, după ce este validat de angajator, ziua și centrul unde vrea să meargă să se vaccineze.

”Un alt lucru important, pe care l-am primit de la Agenția Europeană a Medicamentului, este faptul că a autorizat variația de șase doze. Am primit notificare de la compania BioNTech Pfizer, se reactualizează stocurile și în loc de cinci doze, cât este prevăzut per flacon, vom vorbi de șase doze. Ceea ce aș mai vrea să menționez pentru etapa a II-a, așa cum am spus, programarea va începe cu data de 15 ianuarie, după ora 15:00, și vor intra în același timp atât persoanele care sunt la grupa de risc pentru forme severe, persoanele cu vârsta peste 65 de ani cu boli cronice, dar și persoanele care deservesc activități esențiale. În ceea ce privește intenția de vaccinare, am primit aceste informații de la Organizația Mondială a Sănătății. Biroul pe România arată o creștere a intenției de vaccinare la circa 50%, față de cât se estima inițial, şi aproximativ 11% dintre persoane, în momentul de față, doresc să amâne sau ezită decizia de vaccinare. Pentru vaccinarea în etapa a doua, numărul estimat al persoanelor, de pildă, de peste 65 de ani, este de circa 3,8 milioane. Dacă asociem și persoanele cu boli cronice, probabil că se poate depăși circa cinci milioane de persoane”, a mai anunțat dr. Valeriu Gheorghiță.