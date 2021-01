N. Dumitrescu

La nici o săptămână de la debutul celei de-a doua etape de vaccinare împtriva noului virus, se schimbă regulile în ceea ce privește categoria de persoane care va avea prioritate la imunizare. Potrivit unui comunicat al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, transmis ieri, vârstnicii și persoanele vulnerabile vor avea prioritate. ”Pe 20 ianuarie a.c. a fost aprobată hotărârea de modificare a Strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19. Reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 au transmis către echipa de dezvoltare a Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) noile cerințe operaționale în baza cărora să fie modificată platforma de programare și posibilitatea de implementare a unor noi funcționalități, care să prioritizeze vârstnicii și persoanele vulnerabile, astfel încât, pe parcursul unei zile, 25% din programări să fie destinate persoanelor din domeniile esențiale și 75% persoanelor vulnerabile. Modificările solicitate vor fi puse în producție în următoarele zile, după dezvoltare și o scurtă perioadă de testare. Pentru persoanele înscrise de angajator în platforma de programare la vaccinare, în baza CUI sau CIF, numărul programărilor nu va putea depăși 25% din cele disponibile zilnic, iar cei înscriși se vor autentifica individual pe baza CNP-ului. După atingerea procentului de 25% de locuri ocupate, nu va mai fi posibilă programarea altor angajați în ziua respectivă, iar celelalte locuri vor putea fi ocupate de către persoanele de peste 65 de ani, persoanele cu afecțiuni cronice și cele cu dizabilități, precum și de personalul inclus în etapa I pentru care se continuă programarea și în etapa a II-a”, se arată în documentul de presă menționat. S-a făcut precizarea că necesitatea de corelare a numărului de doze de vaccin cu numărul de persoane care s-au înscris în platforma informatică pentru vaccinare și, implicit, pentru rapel este o situație întâlnită și în alte țări europene, astfel încât procesul de vaccinare să fie optimizat în funcție de stocurile existente la momentul respectiv.

De la debutul campaniei, în Prahova s-au înregistrat 6 reacții adverse, inclusiv la un medic

Conform informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, de la începutul campaniei de vaccinare, în județ au ajuns 1.6461 de doze de vaccin anti SARS-CoV-2. Dintre acestea, 10.034 au fost consumate până ieri, la ora 13.30, alte 6.417 fiind în curs de administrare personalului medico-sanitar și beneficiarilor care s-au înscris în etapa a doua a acestei campanii. Totodată, s-a anunțat că la unul dintre centrele de vaccinare destinate primei etape de vaccinare, respectiv la cel de la Spitalul Sinaia, tot ieri, primele 35 de persoane – angajați din domeniul sănătății și cel social, din sistemul public și privat – au beneficiat și de a doua doză de vaccin, fără să aibă reacții adverse. De adăugat însă faptul că, potrivit DSP Prahova, de la debutul vaccinării în Prahova, pe 31 decembrie 2020, și până în prezent, au fost înregistrate șase reacții de tip alergic apărute în urma administrării serului Pfizer/BioNtech. Ultima dintre ele a fost la un centru din Ploiești, în cazul unui medic, și s-a manifestat sub formă de astenie, stare generală de rău și stare febrilă. Cadrul medical a fost ținut sub observație și este în afara oricărui pericol.

Pe de altă parte, tot ieri, și prefectul județului Prahova, Cristian Ionescu, s-a vaccinat, fiind prima persoană oficială din județ care a anunțat în mod public că s-a imunizat. Acesta i-a îndemnat pe prahoveni să-i urmeze exemplul, sugerându-le să nu renunțe în a beneficia de imunizare nici dacă nu prind locuri în primele serii. ”Pentru cei care au temeri, le transmit că nu este o procedură dureroasă. În plus, după vaccinare, există acea monitorizare și nicio persoană nu pleacă acasă decât într-o stare optimă din punct de vedere fizic”, a menționat prefectul.