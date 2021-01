Economia globală va consemna un avans de aproximativ 5% în acest an, fiind cea mai rapidă rată de creştere înregistrată în secolul 21, urmând să revină la nivelul dinainte de pandemie până la finalul anului curent sau, cel târziu, până la începutul anului viitor, arată raportul PwC Global Economic Watch 2021, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, revenirea va fi inegală între ţări, sectoare economice şi venituri personale şi va depinde de reuşita campaniilor de vaccinare, precum şi de condiţiile fiscale, monetare şi financiare ale fiecărui stat în parte. „Previziunile optimiste la nivel global dau încredere că recuperarea pierderilor suferite în ultimul an se va face mai rapid decât se credea la începutul pandemiei. România urmează tendinţa globală, având în vedere că estimările Comisiei Naţionale de Prognoză indică o creştere de 4,5% în acest an, după declinul de 4,2% din 2020. Sunt veşti bune pentru mediul de afaceri care va avea nevoie, totuşi, în continuare de sprijinul guvernamental. Pe măsură ce pandemia va fi controlată prin vaccinare, ar fi bine ca guvernul să ia măsuri pentru o creştere durabilă, cu accent pe investiţii şi crearea de locuri de muncă. La rândul lor, companiile trebuie să se concentreze pe strategii de dezvoltare şi investiţii, inclusiv în forţa de muncă, pentru a face faţă atât problemelor cauzate de pandemie, cât şi schimbărilor de durată pe care aceasta le-a impus deja în economie şi în societate”, a spus Ionuţ Simion, Country Managing Partner PwC România. Potrivit Global Economic Watch 2021, economia Chinei este deja mai mare decât înainte de pandemie, dar alte economii avansate, în special cele puternic bazate pe servicii, precum cele din Marea Britanie, Franţa şi Spania, sau cele axate pe exportul de bunuri de capital, precum Germania şi Japonia, au o probabilitate mai mică de a reveni la nivelurile anterioare crizei, până la sfârşitul anului 2021. Previziunile avertizează că următoarele trei până la şase luni vor continua să aibă multe provocări, în special pentru ţările din emisfera nordică care trec prin lunile de iarnă şi ar putea fi forţate să impună blocaje parţiale sau totale ale economiei, aplicate în prezent în Germania şi Marea Britanie. Astfel, aceste economii s-ar putea contracta în primul trimestru şi ar putea reveni pe creştere probabil în a doua jumătate a anului, când este de aşteptat ca cel puţin două treimi din populaţia lor să fie vaccinată.

În economii precum Marea Britanie, Franţa, Spania şi Germania se preconizează că nivelurile de producţie încă scăzute vor duce la creşterea ratelor şomajului, majoritatea locurilor de muncă afectate fiind cele din partea de jos a distribuţiei câştigurilor, agravând astfel inegalităţile de venituri.

