După ce CSO Plopeni a luat 7-0 de la divizionara secundă Petrolul, în primul amical din acest an, ieri, Astra 2 a pierdut, de asemenea, la scor, deplasarea de la Berca, unde a dat piept cu o altă divizionară secundă, SCM Gloria Buzău. A fost 6-0 pentru buzoieni, explicaţiile eşecului fiind, totuşi, destule: “satelitul” nu a avut nici măcar jucătorii obişnuiţi, din lotul lărgit (Şerban, Dr. Gheorghe, Riza, Pădureţ, Brăilă, etc), perioada de pregătire a fost foarte scurtă (doar câteva antrenamente, pentru că reluarea competiţiei la Liga a III-a este la mijlocul lui martie, în timp ce buzoienii au terminat cantonamentul de iarnă, având doar 3 săptămâni până la primul joc oficial), o altă mare problemă fiind greşelile personale imense făcute de copiii Astrei, erori care au rupt echilibrul meciului! Conform liga2.ro, primul care a înscris a fost noua achiziție Gheorghe Andronic, un mijlocaș basarabean de 29 de ani care ultima dată a evoluat la Speranța Nisporeni, în patru jocuri, în care a marcat o dată. Moldoveanul a mai punctat pentru buzoieni și în testul cu CSM Râmnicu Sărat. Ieri, în minutul 13 al jocului cu Astra 2, a profitat de o eroare a defensivei adverse și a trimis în plasă din apropierea porții. Până la al doilea gol, Astra 2 a avut și ea o mare ocazie în minutul 16, după ce Stoian a respins greu în față, iar un adversar a reluat în bară. Cristian Ciobanu (29) a făcut 2-0 la o fază în care a fost atent la o respingere a portarului după un șut bun al lui Andronic.

În fine, în prima repriză a înscris și moldoveanul Maxim Iurcu, în minutul 35, când, bine angajat în careu, a scăpat singur cu portarul și l-a învins din postura de unu la unu. În partea a doua a jocului, cu o altă echipă pe teren, SCM Gloria a înscris tot de trei ori. Primul care a trimis în plasă a fost ploieşteanul Constantin Stoica (foto). Apoi, Adrian Chică-Roșă (67) a finalizat la colțul lung o acțiune personală în urma căreia a pătruns în careu. Ultima reușită a venit în chiar ultimul minut de joc, din partea lui Iulian Roșu (90). Fost campion cu Astra, acesta a reluat cu capul la colțul lung o minge centrată de Ciprian Petre dintr-un corner de pe partea dreaptă.

Au evoluat formaţiile:

SCM Gloria Buzău, prima repriză: R. Stoian – Sg. Pîrvulescu, Ghinga, C. Toma – Balgiu, P. Pațurcă, Ghe. Andronic, Ghe. Anton, Stăiculescu – Iurcu, Cr. Ciobanu

SCM Gloria Buzău, a doua repriză: Horeboiu (R. Șerban) – Cl. Ionescu, Vîrtej, Perju, Nedelea – Iul. Roșu, Poștoarcă, Cip. Petre – C-tin. Stoica, Dr. Lazăr, Chică-Roșă

Antrenor: Ilie Stan

Astra 2: Silveanu – Oreviceanu, Ct. Ion, C. Avram, Yunus Fatai, Al. Giuroiu, I. Zaharia, Pahonțu, Duminică, Adeshina Fatai, Banu

Rezerve: Berbeacă – Mitracu, Tib. Giuroiu, Mizdrescu, Vasilescu, Andr. Toader, Pinescu, Ant. Moise, Udrea,

Antrenor: Carmel Bărbulescu