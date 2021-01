Unul dintre acestea a fost construit în anul 1926 și consolidat în 2008

V. Stoica

Infrastructura rutieră – drumuri și poduri – are nevoie de lucrări de întreținere periodică, dar și de reparații capitale, în special când este vorba despre lucrări de artă care necesită refacerea structurii astfel încât siguranța traficului rutier să nu fie afectată.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pregătit mai multe lucrări de reparații capitale pentru podurile pe care le are în administrare, printre acestea fiind și două din județul Prahova, situate pe cel mai circulat drum din țară – DN1, unul în zona intrării spre Câmpina, la kilometrul 94, iar celălalt – în zona Azuga, la kilometrul 133.

Starea tehnică actuală a celor două poduri impune ca ambele structuri rutiere să intre în reparații capitale.

Conform documentației de atribuire pentru realizarea serviciilor de proiectare faza DALI – avizarea lucrărilor de intervenție – podul aflat pe DN1, la km 94+345, peste Valea Cornului, în apropiere de Câmpina, este alcătuit din beton armat, are trei deschideri și o lungime a suprastructurii de 50,40 de metri. Podul, proiectat de IPTANA București la clasa E de încărcare, a fost construit în anul 1970 și ulterior consolidat, în anul 2011. Pentru că are elemente constructive într-o stare avansată de degradare, podul a fost încadrat în clasa tehnică IV – stare tehnică nesatisfăcătoare. Pentru că pe acest pod, conform CNAIR, s-au produs multe accidente rutiere, se impun măsuri imediate de restricționare la 50 km/h a vitezei cu care circulă autovehiculele. Mai mult decât atât, expertul tehnic care a analizat starea podului respectiv a propus ca această restricție să fie permanentă, având în vedere că după acest pod, la circa 200 de metri, este intersecția de acces în orașul Câmpina. Având în vedere starea de degradare a acestui pod, expertiza a stabilit că este necesară execuția unor lucrări de reparații capitale.

Un alt pod care are nevoie de reparații capitale se află la Azuga, traversează râul Prahova și are o lungime totală de 51,50 de metri. Construit în anul 1926, cu o parte carosabilă de numai cinci metri, a fost lărgit cu încă patru metri în anul 1979, fiind consolidat la o clasă superioară de încărcare în anul 2008. Pentru că și acesta prezintă degradări vizibile, “cu tendința de afectare a capacității portante”, după cum arată CNAIR, are nevoie de reparații capitale și alte lucrări considerate necesare de către proiectant în această fază a intervenției.