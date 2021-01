F. T.

Anunţatele forme de proteste ale poliţiştilor faţă de îngheţarea salariilor au început să se facă simţite. Astfel, după cum ne-a precizat ieri Florian Ioniţă, preşedintele sindicatului „Diamantul” – Prahova, oamenii legii deja înlocuiesc, în unele cazuri, sancţiunea pecuniară cu avertismentul scris sau verbal.

De exemplu, pe linie de circulaţie rutieră, acolo unde abaterile nu îmbracă latura penală, nu se mai aplică sancţiuni pecuniare, ci doar avertismente. Fireşte, în situaţia în care conducătorul auto devine recalcitrant, violent sau are un comportament jignitor, va primi şi amendă.

Interlocutorul nostru – care este şi instructor preparator formare la Catedra de pregătire juridică a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina – ne-a mai precizat că acolo unde se constată abateri flagrante – trecerea la culoarea roşie a semaforului, conducerea sub influenţa alcoolului etc. – nu se va face niciun rabat de la lege, acestea fiind legiferate drept infracţiuni.

Reamintim că patru sindicate din cadrul Poliţie Române – Diamantul, Pro Lex, Europol şi Decus – au anunţat demararea protestele începând de luni, 11 ianuarie a.c. Într-un comunicat de presă comun, aceştia precizau: „Din 11 ianuarie începem cu prima formă de protest. Fără bani din amenzi la bugetele locale, doar AVERTISMENTE! Din 18 ianuarie refuzăm orele suplimentare, permanenţa, iar activităţile specifice pandemiei, pe care nu le avem ca atribuţii în fişa postului, nu le mai îndeplinim. Din 25 ianuarie, intervenim doar la 112”.