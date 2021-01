– Chelner, ce vin ne recomanzi astăzi la aniversarea căsătoriei?

– Depinde, domnul meu, vreți să sărbătoriți sau vreți să uitați…

* * * *

Ce credea câinele lui Pavlov despre stăpânul lui:

– Uite, domnule, ce reflex condiționat pe bătrânul ăsta… Când se aprinde lumina îmi aduce de mâncare…!

* * * *

Moare Maria! Ion invită tot neamul la înmormântare. Începe slujba, se termină, și începe lumea să iasă din biserică. Ies câteva persoane după care ies și cei patru care țineau coșgiugul și, fără să vrea, îl lovesc de tocul ușii… Câteva clipe mai târziu încep să se audă zgomote în coșciug. Oamenii, curioși, deschid coșciugu. Și ce să vezi.. Maria înviase! Toată lumea pleacă fericită mai departe și, peste 10 ani, iar moare Maria. Același scenariu, cu aceiași oameni, la aceeași biserică. Începe slujba, se termină, și lumea dă să iasă. Din biserică se aude vocea lui Ion:

– Bă, aveți grijă să nu mai loviți coșciugul ăla încă o dată, că o încurcați cu mine!

* * * *

Bulă se dă cu parfum. A doua zi, la școală, o fată îi spune:

– Bulă, ce frumos miroși!

– Cine, eu?

– Nu tu, parfumul!

* * * *

Un preot tânăr era la prima lui slujbă. Emoții mari, frisoane etc. Mai marele lui, care trebuia să-l observe, îi zice să ia o gură de vodcă. Acesta bea sănătos un pahar. Slujba are un succes nebun în rândul enoriașilor, numai mai marele lui notează ceva în carnețel, nemulțumit.

Îl cheamă când termină slujba și-i zice:

– Să ții minte: sunt cele zece porunci, nu top 10; este vorba despre tatăl, Fiul și Sfîntul Duh, nu de Moșul, fi-su și fantoma!

* * * *

Discuție dintre Bulă și tatăl său.

– Tată! Azi am răspuns primul din clasă la matematică!

– Bravo, Bulă! Și ce a întrebat profesorul?

– Cine nu s-a pregătit pentru astăzi?

* * * *

Cică Sf. Petru stătea la poarta Raiului și aștepta musafiri, ca de obicei.

La un moment dat aude: Cioc, cioc… Deschide poarta, se uită, nimeni…

Mai trece un timp scurt și cioc, cioc, cioc… Iese, nimeni…

– Măi să fie, careva are chef de joacă!

După scurt timp: cioc, cioc, cioc. Iese, nimeni… Își ia scăunelul și se așează lângă poartă cu mâna pe clanță.

Cioc, cioc… deschide brusc poarta și vede un tip care alerga iute de tot de la poarta Raiului.

– Aloooooo, ce tot bați și fugi ca disperatul înapoi!!! Poate nu te mai primesc deloc !!!!

– Nu vreau să fac asta, dar sunt unii care mă tot… resuscitează…

* * * *

Un tip moare și ajunge la porțile Raiului necăjit tare. Sf. Petru, văzându-l așa de necăjit, îl întreabă:

– Ce s-a întâmplat de ce ești așa necăjit ?

Tipul îi răspunde:

– Sf. Petre, uită-te la mine, am 30 ani, sunt sănătos, voinic, nu am băut, nu am fumat, nu am pierdut nopțile aiurea. De ce am murit ? Trebuie să fie o greșeală !!

Nedumerit, Sf.Petru îi spune:

– Nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată, hai să vedem care e cauza.

Răscoli într-un dulap, scoase un dosar și începu să-l răsfoiască.

– Ce meserie ai avut ? întrebă Sf. Petru.

– Am fost mecanic auto!

La care Sf. Petru îi dădu replica:

– Aha, atunci se explică. Aici scrie că ai murit de bătrânețe. S-au însumat orele de manoperă și a reieșit că ai 96 ani!

Într-o clipă de răgaz, doi medici psihiatri schimbă păreri:

– Îl știi pe cel de la salonul trei? Cel care își închipuie că este Ludovic al XIV-lea? Nu îți face impresia că se simte bine?

– Ba da. Acum zice că-i Ludovic al XIII-lea!

* * * *

– Draga mea, ce-ai mai slăbit! Cum ai făcut?

– Dragă, mă tot cert cu bărbatu-meu.

– Și de ce nu divorțezi dragă?

– Mai am de slăbit două kilograme!

* * * *

Se întâlnesc două prietene moscovite:

– Vai, dragă, unde ți-ai cusut rochia asta atât de superbă?

– La Paris.

– Și e departe Parisul de Moscova?

– La vreo 3.000 de kilometri.

– Ce fundătură! Dar ce bine știu să coasă!

* * * *

Un ardelean stătea sprijinit cu bărbia în bățul lui care era cam lung și îl făcea să se uite în sus, iar din cauza asta rămânea fără oi.

Într-o zi vine un om de bine și-i zice:

– Bade, mă uit la tine de câteva zile și văd că tare te mai deranjează bățul ăla. De ce nu tai și tu de jos un pic, de unde e mai urît, să-l scurtezi?

– Fiule, se vede că nu ești de pe aci. Apăi, de ce să-l tăi de jos dacă pe mine mă deranjează sus?

* * * *

Un tip se trezește într-o dimineață cu o mahmureală îngrozitoare după o noapte petrecută la o petrecere. Se chinuie să-și deschidă ochii și primul lucru pe care îl vede sunt două aspirine așezate lângă un pahar cu apă pe noptieră. Și lângă el, un trandafir roșu! Se ridică din pat și-și vede hainele curate și călcate. Se uită prin cameră și vede că totul e în ordine perfectă și lucește de curățenie. La fel e și în restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uită în oglinda din baie și vede un ochi vânat și în cele din urmă observă un bilet pe masă pe care scria: Dragul meu, micul dejun e în cuptor. Eu am ieșit la cumpărături. Te iubesc!!!

Se târăște până în bucătărie și vede că, într-adevăr, îl așteapta micul dejun aburind și ziarul de dimineață. Fiul lui e și el în bucătărie. Ion îl întreabă:

– Fiule, ce s-a întâmplat azi-noapte?

– Păi, ai ajuns acasă beat după 3 dimineața și ai luat-o razna. Ai rupt măsuța din sufragerie, ai vărsat pe coridor și ți-ai făcut un ochi vânăt când ai dat cu capul de ușă.

– Atunci de ce este totul într-o ordine atât de perfectă, atât de curat, am primit un trandafir roșu și micul dejun mă așteaptă pe masă?

– Ah, asta-i simplu, îi răspunde fiul. Mama te-a târât până în dormitor și când a încercat să te pună în pat tu i-ai spus:

– Lasă-mă în pace, sunt însurat!

* * * *

Ștrulă: Bă, ești nebun! Scrie aici că dacă bei în fiecare zi ești un alcoolic!

Bulă: Bă, ești tâmpit! Mulțumesc lui Dumnezeu atunci. Eu beau doar în fiecare noapte…

* * * *

Un polițist oprește un șofer care mergea cu viteză.

– Aveați peste o sută la oră! De ce?

– Din pricina eredității!

– Cum?!?

– Și tata, și bunicul, și străbunicul au depășit suta! Suntem o familie de centenari!

* * * *

Se dă anunț în pădure că se deschide o cofetărie. În ziua deschiderii e rând mare. Vine iepurașul și se bagă în față, ursul îl ia, îl bate și îl aruncă la capătul rândului. După un timp iarăși vine iepurașul și se bagă în față, iarăși îl bate ursul și îl aruncă la capătul rândului. Acest lucru se petrece încă de câteva ori după care iepurașul enervat spune:

– Să mor eu dacă mai deschid cofetăria asta astăzi !!!

* * * *

Era imediat după Crăciun. Două sarmale stăteau liniștite, întinse într-un stomac.

La un moment dat, de undeva, de sus, se aude:

– Hai trăiești Costică!, și peste ele vine o cantitate (cam un pahar) de vin.

Vizibil iritate, sarmalele se ridică un pic, se trag mai într-o parte și își văd de discuția lor.

Nu mai durează prea mult și iar se aude:

– Hai să fim sănătoși Costică!, și iar vine un pahar cu vin peste ele.

Și tot așa vreo oră, când una dintre sarmale, nemaiputând să suporte, îi spune celeilalte:

– Fată, nu se mai poate așa! Ia hai să vedem noi cine e Costică ăsta…!

* * * *

Înaintea unei intervenții chirurgicale destul de complicate, medicul ii spune pacientului:

– Trebuie neapărat să plătiți anticipat operația.

– De ce doctore? E chiar atât de riscantă?

– Nu, îți garantez reușită sută la sută. Dar durează vreo șase-șapte ore. Și cu inflația asta…

* * * *

Unui tip, după ce este analizat de doctor, i se spune că nu mai are mult de trăit.

Fără nicio speranță, acesta îl întreabă pe doctor cât mai are de trăit.

– 10, spune doctorul.

– Zece ce? întreabă pacientul. Zece ani, luni, zile?

– 9, 8, 7…