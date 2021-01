În judeţ au ajuns peste 10.500 de doze de vaccin

Nicoleta Dumitrescu

Ieri dimineață, și în Prahova a debutat a doua etapă în cadrul campaniei de vaccinare împotriva Covid-19. În cadrul acesteia se pot imuniza persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum și personalul – cheie care desfășoară activități în domenii esențiale, acțiunea desfășurându-se în paralel cu vaccinarea personalului medico-sanitar. În județ, pentru a doua etapă de vaccinare au fost amenajate nouă centre cu 15 fluxuri (puncte ) de vaccinare, cele mai multe – patru – fiind la Ploiești. Pentru a vedea cum a debutat această activitate, ieri dimineață am mers la două dintre centrele din Ploiești. Puțin după ora nouă, la cel amenajat la Sala de Sport ”Octavian Belu” am găsit câteva persoane care așteptau la rând să intre pentru a se vaccina, însă, dintr-un exces de zel considerăm noi, personalul medical de acolo ne-a refuzat accesul în sediu, solicitându-ne chiar și ”acreditare”, fără să ne dea și detalii din partea cărei instituții ar fi trebuit să primim documentul solicitat. Ceva mai multă deschidere am găsit la centrul de vaccinare care funcționează în incinta secției din str. Boldescu a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, respectiv Spitalul Boldescu, așa cum este cunoscut de către ploieșteni, personalul sanitar dându-ne câteva informații despre numărul de persoane care se vaccinase în decursul a câtorva ore, acceptând inclusiv să facă o fotografie de grup. Persoanele care s-au vaccinat vor trebui să revină pentru a doua doză de imunizare după 21 de zile.

Conform informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, până ieri, 18 ianuarie 2021, în județul Prahova au ajuns, de la începutul procesului de imunizare, 10.569 de doze de vaccin anti SARS-CoV-2. Dintre acestea, 6.188 au fost consumate până ieri la ora raportării, 13.00, alte 4.380 fiind în curs de administrare atât personalului medico-sanitar, cât și beneficiarilor înscriși în cea de-a doua etapă de vaccinare. S-a menționat că a fost raportată și pierderea unui vaccin. De la debutul vaccinării – 31 decembrie 2020 – și până în prezent au fost raportate patru reacții de tip alergic apărute în urma administrării serului Pfizer/BioNtech.

La Ploiești, cele mai multe fluxuri (puncte de vaccinare) sunt la centrul de vaccinare amenajat în Sala de sport ”Octavian Belu” a Colegiului Național ”Al. I. Cuza”. Tocmai de aceea am și dorit să vedem cum a debutat activitatea la puțin timp după deschidere. La intrare, stând la coadă, cu respectarea distanței sociale, erau câteva persoane. O doamnă se vaccinase deja, fusese înscrisă prin intermediul medicului său de familie. ”N-am simțit nici puncția. A fost totul în ordine. De când am aflat că a început campania de vaccinare, mi-am zis că și eu trebuie să mă vaccinez. Am încredere în acest vaccin. Dacă se face vaccinare în toată lumea, eu nu de ce să nu mă vaccinez?”, ne-a declarat aceasta. Menționându-ne că și-a făcut programarea prin intermediul platformei de înregistrare, un alt domn ne-a precizat că este la rândul său încrezător în efectul imunizării. Stând la coadă, am găsit și o studentă la Medicină, anul I, la Cluj. ”În cazul meu, programarea s-a făcut de la facultate şi fiindcă eu locuiesc la Ploiești mă vaccinez în localitatea de domiciliu”. Din când în când, ușa centrului de vaccinare se deschidea, o doamnă îmbrăcată cu echipament de protecție întrebând cui i-a venit rândul, întrucât fiecare persoană în parte, înainte de imunizare, trebuie să completeze și un chestionar. Mai exact, în vederea triajului pentru vaccinare, fiecare persoană trebuie să răspundă prin ”Da”, ”Nu” sau ”Nu știu”, la un set de 13 întrebări, printre care: ”Ați avut vreun episod febril, asemănător cu gripa, în ultimele 14 zile ?; Vă știți cu alergii la alimente sau medicamente?; Ați avut vreodată vreo reacție gravă după ce ați fost vaccinat/ă?; Ați făcut vreun vaccin în ultimele patru săptămâni?; Ați fost infectat cu virusul SARS-Cov-2 înainte de vaccinare?”. Prezentându-mă, i-am cerut doamnei respective sprijinul de a vorbi cu persoana care coordonează activitatea de vaccinare în acest centru, solicitând și accesul în sediu. După puțin timp a ieșit afară o doamnă doctor, care însă ne-a refuzat din start atât accesul, cât și discuția pe tema primei zile de vaccinare în etapa a doua, menționând că… ne trebuie ”acreditare”, fără să ne și spună din partea cărei instituții.

De ceva mai multă deschidere în a afla informații am avut parte la centrul amenajat la secția Boldescu a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Și aici am găsit câteva persoane stând la coadă, o parte dintre acestea fiind înscrise, prin intermediul platformei, de la locul de muncă, pe o altă doamnă înscriind-o, tot pe platformă, unul dintre copii. La centrul de vaccinare menționat, de la ora 8.00, când s-a deschis, și până la ora 11.30, fuseseră vaccinate 55 de persoane, fără ca vreuna dintre acestea să prezinte vreo reacție adversă. Așa cum am aflat de la dr. Monica Oprea – care a acceptat să facă o fotografie cu alte colege care erau de serviciu – programul de vaccinare este de la ora 8.00 la ora 20.00, pentru a doua doză, persoanele care s-au vaccinat aici urmând să revină după 21 de zile.

La acest centru de vaccinare, în vederea derulării campaniei de vaccinare, este prezent personalul medical din spital, care își desfășoară activitatea prin rotație.