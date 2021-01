Violeta Stoica

Campania de vaccinare lansată cu mare tam-tam la nivel național a pornit cu stângul în România. De la anunțul inițial că 44 de centre de vaccinare vor fi puse la dispoziția prahovenilor, până la realitate – deschiderea a numai 15 puncte de vaccinare (în nouă centre) din orașele Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte și Urlați- este mare diferență! Și, drept urmare, prahovenii nici măcar nu au locuri disponibile pentru programarea primei vaccinări până pe data de 11 februarie!

Practic, județul Prahova, cu o populație de aproape 800.000 de locuitori, are doar 15 puncte de vaccinare deschise pentru etapa a doua de vacccinare, destinată în special persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, bolnavilor cu afecțiuni cronice și anumitor categorii de personal, considerate a face parte din activități esențiale.

Pe Valea Prahovei nu este deschis niciun centru până în prezent, singurele orașe unde a început activitatea de luni, 18 ianuarie, sunt la Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte și Urlați. Ceea ce înseamnă că locuitorii din jumătatea de nord a județului s-ar putea programa cel mai aproape la Câmpina, iar cei din mediul rural trebuie să parcurgă zeci de kilometri până la unul dintre cele patru orașe menționate.

Pentru că populația este nelămurită în privința centrelor amenajate de primării, din fonduri locale, dar care zac nefolosite, primarii se simt obligați să vină cu justificări în fața comunităților lor, deși vina nu le aparține.

Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, și-a exprimat în mod public dezamăgirea că spațiul amenajat pentru a deveni centru de vaccinare nu poate fi utilizat, cel puțin momentan, pentru scopul în care a fost creat. “Centrul de vaccinare Sinaia, amenajat într-o aripă a Școlii George Enescu, este complet gata. Din păcate, nu poate fi operațional, Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, întârziind acordul de funcționare. Am speranța cât de curând să fie funcțional”, a anunțat edilul din orașul Sinaia.

Una dintre cele mai bogate localități rurale din țară, comuna Brazi, are centrul gata, dar rămâne și acesta tot închis.

Reprezentanții autorității locale se scuză și ei în fața locuitorilor, deși nu ar avea de ce, pentru că organizarea etapei a doua nu ține direct de primării, ci de DSP-uri și de Centrul de coordonare a vaccinării: “Anunțăm cetățenii din comuna Brazi că locația (Sala de sport Brazi) în care își va desfășura activitatea Centrul de Vaccinare Brazi este amenajată potrivit cerințelor, dar nu are încadrat personal medical, nu dispune încă de fondurile bănești care urmează a fi aprobate în bugetul de stat pentru anul 2021 și încă nu sunt adoptate toate documentele necesare de către ministrul Sănătății, iar dozele de vaccin nu au fost repartizate. Din motivele expuse nu se fac încă programări pentru vaccinare la acest centru. În momentul în care autoritățile responsabile vor decide deschiderea centrului, vom aduce la cunoștință publică acest fapt”.

Și la Valea Călugărească, cea mai mare localitate rurală din județul Prahova, situația este similară: “La Valea Călugărească, se amenajează un centru de vaccinare anti-COVID-19 pentru populație, în incinta Sălii de sport. Autoritățile medicale au decis în urmă cu câteva săptămâni ca Valea Călugărească să aibă un centru de vaccinare anti-COVID-19, în care se vor vaccina atât cetățenii din Valea Călugărească, cât și cetățenii comunelor Albești Paleologu și Dumbrava. Deși administrația locală a finalizat amenajarea centrului, nu se știe exact data la care acesta ar putea deveni operațional, autoritățile medicale urmând să stabilească acest lucru în cel mai scurt timp. Centrul de vaccinare va funcționa în incinta Sălii de sport de lângă Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești” Valea Călugărească”.

La Ploiești, primarul Andrei Volosevici le-a transmis ieri locuitorilor municipiului că în oraș a debutat pe 18 ianuarie cea de-a II-a etapă a campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19. “În cadrul acestei etape de vaccinare împotriva COVID-19 sunt incluse, spre a fi imunizate, persoanele peste 65 de ani, persoanele aflate în evidență cu boli cronice și persoanele care desfășoară activități din domenii-cheie, esențiale. Astfel, la nivelul municipiului Ploieşti, sunt deschise 4 centre de vaccinare, după cum urmează: Colegiul Național Al. I. Cuza (Sala de sport), strada Trei Ierarhi, nr. 10 – 4 puncte de vaccinare; Fostul Liceu Ludovic Mrazek (clădire Corp 2) – strada Mihai Bravu nr. 241 – 6 puncte de vaccinare; Spitalul Județean de Urgență Ploiești – sediul Spital Boldescu – 2 puncte de vaccinare; Spitalul Județean de Urgență Ploiești – sediul Nord – 2 puncte de vaccinare. Precizăm că primele două centre de vaccinare, menţionate mai sus, au fost amenajate de administraţia publică locală”, a transmis primarul Volosevici.

Locuri libere la vaccinare doar din 11 februarie în centrele din Prahova

Prahovenii care doresc să se programeze pentru vaccinare într-unul dintre cele 15 puncte deschise în orașele Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte sau Urlați vor avea o surpriză la accesarea platformei oficiale destinată programării online, https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. Până pe 10 februarie, locurile sunt epuizate, inclusiv sâmbăta și duminica!

Prin urmare, cine vrea să se vaccineze trebuie să mai aștepte cel puțin până pe 11 februarie pentru a i se administra primul vaccin, pentru că până la data menționată, în niciun moment al zilei, nu este disponibilă vreo” fereastră” pentru prima faza a imunizării la Covid-19.