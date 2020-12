F.T.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, instituția a demarat, la data de 23 noiembrie 2020, la nivelul inspectoratelor județene, acțiunea ”Foc de artificii”, fiind astfel continuate, și în acest an, activitățile pentru prevenirea oricăror incidente.

De la declanșarea acțiunii și până în prezent, oamenii legii au efectuat acţiuni şi controale la aproape 400 de persoane fizice şi juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, precum şi în zona pieţelor, târgurilor etc. De asemenea, au fost vizate și 219 persoane fizice și juridice neautorizate care ar fi comercializat ambulant articole pirotehnice.

În cadrul acțiunii, au fost întocmite sute de dosare penale, în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de „efectuare a orice operațiuni cu articole pirotehnice fără drept”.

Pentru alte nereguli constatate, au fost aplicate zeci de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 100.000 de lei, fiind confiscate peste 32 de tone de articole pirotehnice.

Cu titlu exemplificativ este amintit faptul că, la sfârșitul săptămânii, polițiștii prahoveni au prins în flagrant, în Ploiești, pe un bărbat care comercializa articole pirotehnice fără a deține acest drept. De asemenea, în autoturismul bărbatului au fost găsite aproximativ 100 kg de articole pirotehnice, care au fost confiscate.

În prezent, după cum aminteam și în ziarul nostru, asupra persoanei în cauză sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de le lângă Judecătoria Ploiești.