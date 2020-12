Ieri, preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că deocamdată nu a decis dacă va candida sau nu din nou pentru funcţia supremă în Federaţia Rusă în 2024, la finalul actualului mandat, şi că este prematur să discute despre acest subiect, transmite Agenţia Reuters, preluată de Agerpres. ”Nu am decis dacă voi candida sau nu la alegeri în 2024”, a declarat Putin în conferinţa sa de presă anuală transmisă în direct de posturile de televiziune ruse.

În cursul acestui an, Rusia a finalizat o reformă constituţională care, printre altele, îi va permite să candideze pentru încă două mandate de câte şase ani în funcţia de preşedinte, ceea ce ar însemna până în anul 2036. Liderul rus, în vârstă de 68 de ani, aflat la putere de două decenii fie ca preşedinte, fie ca prim-ministru, urma să se retragă în 2024, la încheierea celui de-al doilea mandat prezidenţial consecutiv, al patrulea al său în total. Reforma constituţională din Rusia a făcut obiectul unui referendum în vara acestui an. Consultarea populară, prevăzută iniţial pentru 22 aprilie, a fost însă amânată din cauza epidemiei de COVID-19. Pentru a evita o afluenţă prea mare în secţiile de vot fără a afecta participarea, el s-a desfăşurat o săptămână, de pe 25 iunie până pe 1 iulie.

Amendamentul cel mai controversat a fost cel care îi acordă lui Vladimir Putin posibilitatea de a rămâne la Kremlin două mandate în plus, până în 2036. Alte revizuiri au consolidat prerogativele prezidenţiale, cum sunt numirile şi destituirile de judecători. La aceasta se adaugă o indexare a pensiilor, „credinţa în Dumnezeu” înscrisă în Constituţie, la fel şi căsătoria ca instituţie heterosexuală.