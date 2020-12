Petre Apostol

Ajunsă în prima ligă națională de handbal feminin – Liga Florilor MOL – fără să mai fie nevoită să joace baraj de promovare, echipa clubului sportiv înființat de Consiliul Județean – Activ Prahova Ploiești – a avut un parcurs promițător în primele șase etape disputate în campionat. Practic, echipa antrenată de Florin Ciupitu și Nicolae Nimu a obținut maximum din ceea ce se putea la acest moment cu lotul avut la dispoziție, bifând două victorii și ocupând, în prezent, un loc deasupra liniei celor care trimit direct în eșalonul secund.

Activ Prahova Ploiești se află pe locul 12, cu șase puncte, învingând pe CSU Cluj-Napoca și pe ACS Crișul Chișineu-Criș, două formații care se luptă, la fel ca gruparea prahoveană, pentru menținerea în primul eșalon valoric. În plus, echipa prahoveană a realizat jocuri bune și în celelalte partide disputate, în care a avut adversare formații cu pretenții de cupele europene și în care șansele de a obține puncte erau aproape inexistente, ținând cont de nivelul campionatului românesc.

„Consider că am avut un parcurs excelent. Mai mult de atât nu puteam obține. Am câștigat cu contracandidatele la menținerea în Liga Națională și, în rest, nu ne-am făcut de râs. Important este nu doar că am câștigat cu Cluj și Chișineu-Criș, ci faptul că am prestat un joc bun”, ne-a declarat antrenorul principal Florin Ciupitu, aflat, în acest sezon, la debutul său ca tehnician în prima ligă a țării.

Despre acest aspect, tânărul antrenor ne-a mărturisit: „Prima victorie obținută în Liga Națională a reprezentat o emoție deosebită. Nu mă așteptam ca în meciul cu CSU Cluj, o echipă cu tradiție în handbalul românesc, să conducem în permanență. Înainte de joc, speram să ne menținem aproape, pentru ca pe final să reușim să ne impunem. Dar, am condus de la început și, practic, ne-a ieșit aproape tot ceea ce ne-am propus. Abia la o zi distanță am realizat că am câștigat primul meci în Liga Națională, abia atunci a venit o descărcare emoțională. Mai ales că exista o mare presiune, având în vedere că am promovat fără să jucăm baraj și aveam de demonstrat că ne merităm locul aici, în prima ligă a țării, ceea ce am și realizat prin jocul pe care l-am arătat”.

Pentru îndeplinirea obiectivului, acela de a se menține în Liga Națională, antrenorul Florin Ciupitu consideră că lotul mai are nevoie de câteva jucătoare cu experiență: „În momentul de față, noi avem lotul pe care l-am construit în liga a doua, pentru promovare. Avem jucătoare tinere, cu potențial, dar trebuie să completăm lotul cu handbaliste cu experiență la nivelul primei ligi, pentru a ne putea îndeplini obiectivul de a ne menține în Liga Națională. Sper ca noua conducere a Consiliului Județean să înțeleagă acest lucru și faptul că este important pentru sportul prahovean să existe o echipă într-o primă ligă națională. De altfel, până acum, a existat o colaborare foarte bună cu toți cei din conducerea clubului, în frunte cu directoarea Bianca Radu, care ne-a sprijinit tot timpul, fiind alături de noi, mai ales ținând cont de situația specială creată de pandemia existentă. În plus, putem spune că suntem un pic privilegiați, prin faptul că am primit salariile la timp, mereu, ceea ce nu se întâmplă la toate echipele din campionat”.

Deși competiția națională s-a întrerupt până anul viitor, echipa prahoveană continuă antrenamentele, bazându-se pe sesiuni de individualizare, în principal, efectuând, totodată, și antrenamente comune cu echipe din zonă, în fiecare săptămână, până pe 22 decembrie, când se va intra într-o scurtă vacanță pentru Sărbătorile de Iarnă. Echipa se va reuni la începutul lunii ianuarie 2021, când se dorește realizarea unui cantonament centralizat, înainte de restartul campionatului.

„În această primă parte a campionatului, noi am surprins ca noutate, deoarece echipele nu ne cunoșteau. În plus, pentru că noi ne pregăteam pentru a disputa barajul de promovare, am început antrenamentele mai devreme decât multe alte echipe din Liga Națională, iar pregătirea fizică bună s-a observat în multe jocuri. Aceste elemente au contat în parcursul bun avut până acum, dar nu vom mai putea surprinde în viitor, deoarece echipele deja ne-au văzut și își vor lua măsuri. Este un motiv în plus pentru care avem nevoie de câteva jucătoare cu experiență, care să poată face o diferență în momentele dificile”, a încheiat antrenorul clubului prahovean.