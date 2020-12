• În mai mult de jumãtate dintre localitãþile din judeþ, electoratul a ales candidaþii PSD

• Ca procente, AUR este pe locul 4 la Camera Deputaþilor, iar PMP pe locul 5

Nicoleta Dumitrescu

După două zile de la organizarea scrutinului electoral din data de 6 decembrie, au fost anunțate și rezultatele finale ale votului din Prahova, pentru ambele camere ale Parlamentului. Așa cum s-a văzut de altfel și duminică, a fost înregistrată cea mai slabă prezență la urne consemnată vreodată la un scrutin al alegerilor generale, situație ce reiese de altfel și din Procesul verbal ce cuprinde rezultatele finale ale votului de duminică din județ, în contextul în care, dintre cele 720.625 de buletine de vot ce au fost tipărite pentru ambele camere, atât pentru Senat, cât și pentru Camera Deputaților, peste 52.000 au fost neîntrebuințate și anulate! Potrivit rezultatelor, câștigător al acestor alegeri este PSD – cu peste 32% la Senat și peste 28% la Camera Deputaților, pe locul doi situându-se PNL. La Camera Deputaților, pe locul trei este Alianța USR PLUS cu peste 15 procente, pe locul patru, cu peste 9%, este formațiunea care a adus marea surpriză la numărarea voturilor – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), locul cinci – cu peste 5 procente – fiind ocupat de către PMP, iar pe locul 6 este Pro România cu peste 4 procente. De altfel, și la Senat, PMP – al cărui lider, Eugen Tomac, și-a anunțat ieri demisia, asumându-și astfel scorul slab înregistrat la nivel național – a înregistrat un procent de peste 6% dintre voturile acordate de către prahoveni. De departe, cei mai bucuroși sunt social-democrații din județ, aceștia anunțând că, dintre cele 104 localități din județ, în peste jumătate candidații lor au primit cele mai multe voturi. Acum, partidele care au avut liste cu candidați în Prahova așteaptă ca și de la București, de la Biroul Electoral Central, să se anunțe că toate opțiunile electorale ale românilor, inclusiv ale celor din diaspora, au fost centralizate. Final al rezultatelor care aduce după sine ca BEC să anunțe și ce partide au trecut pragul electoral la nivel național, în funcție de care va fi repartizat și numărul de mandate, pentru ambele camere ale Legislativului, în fiecare județ, procedură atât de așteptată de partide, respectiv de candidați. Pentru că, deși în Prahova, ca și în alte județe, chiar dacă au întrunit peste 5% din votul alegătorilor prezenți la urne unele partide pot considera că au trecut pragul electoral și, ca atare, vor avea totuși reprezentare în Parlament, acest lucru nu va putea fi posibil. Și asta deoarece, potrivit legislației în vigoare, doar BEC stabilește ce partide sau alianțe politice au întrunit pragul electoral, la nivel național, criteriu obligatoriu pentru atribuirea de mandate de deputat și senator.

La alegerile din 6 decembrie au fost așteptați la urne 664.189 de prahoveni. Dar, potrivit situației centralizării voturilor, pentru Camera Deputaților numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost de 195.812 de persoane, din care 1.515 au solicitat urna mobilă, cifre similare fiind înregistrate și la votul pentru Senat. Așa cum reiese din Procesul Verbal ce cuprinde rezultatele finale ale scrutinului de duminică, opțiunile electorale ale prahovenilor s-au împărțit astfel: pentru Senat – Partidul Social Democrat 60.787 voturi (32,04%), Partidul Național Liberal 55.592 voturi (29,31%), Alianța USR PLUS 33.397 de voturi (17,61%), Mișcarea Populară 11.701 voturi (6,17%), Partidul Pro România 10.417 voturi (5,49%), Partidul Ecologist Român 6.144 voturi (3,24%), Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) 3.328 de voturi (1,75%), Partidul România Mare 3.135 de voturi (1,65 %), Alianța Renașterea Națională 2.728 voturi (1,44%), Partidul Noua Românie 1.696 voturi (0,89%), Uniunea Democrată Maghiară din România 770 de voturi (0,41%).

La Camera Deputaților, voturile prahovenilor s-au împărțit astfel: Partidul Social Democrat 55.045 voturi (28,89%), Partidul Național Liberal 51.748 de voturi (27,16%), Alianța pentru Unirea Românilor 17.905 voturi (9,40%), Alianța USR PLUS 29.450 voturi (15,46%), Partidul Mișcarea Populară 9.655 de voturi (5,07%), Partidul Ecologist Român 2.946 voturi (1,55%), Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) 2.385 de voturi (1,25%), Partidul România Mare 1.941 de voturi (1,02%), Partidul Socialist Român 1.527 de voturi (0,80%), Partidul Renașterea Națională 1.245 de voturi (0,65%), Uniunea Democrată Maghiară din România 445 voturi (0,23%), Uniunea Culturală a Rutenilor din România 160 voturi (0,08%), Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 145 voturi (0,08%), Uniunea Armenilor din România 230 voturi (0,12%), Uniunea Elenă din România 772 voturi (0,41%), Uniunea Croaților din România 30 voturi (0,02%), Forumul Democrat al Germanilor din România 111 voturi (0,06%), Federația Comunităților Evreiești din România 48 voturi (0,03%), Uniunea Democrată Turcă din România 82 voturi (0,04%), Asociația Partida Romilor ”Pro –Europa” 460 voturi (0,24%), Uniunea Bulgară din Banat –România 162 voturi (0,09%), Uniunea Polonezilor din România 54 voturi (0,03%), Asociația Liga Albanezilor din România 202 voturi (0,11%), Comunitatea Rușilor Lipoveni din România 46 voturi (0,02%), Uniunea Ucrainenilor din România 39 voturi (0,02%), Uniunea Sârbilor din România 87 voturi (0,05%), Asociația Italienilor din România – RO.AS. IT 125 voturi (0,07%), Asociația Macedonenilor din România 313 voturi (0,16%). Cât îi privește pe cei patru candidați independenți care au aspirat la un mandat de deputat, rezultatele au fost următoarele: Apostolache Mihai Cristian 2. 583 de voturi (1,36%), Bogdan Dumitru 668 de voturi (0,35%), Rădulescu Virgil Florin 339 de voturi (0,18%), Duță Maria Mihaela 742 de voturi (0,39%).

Așa cum reiese din rezultatele menționate, de departe, cei mai bucuroși sunt social-democrații. De altfel, într-o recentă postare pe pagina sa de socializare, Bogdan Toader, președintele Organizației Prahova a PSD, el însuși candidat la funcția de deputat, avea să anunțe faptul că dintre cele 104 localități din județ 57 – dintre care opt orașe – au fost câștigate de către cei de la PSD, de PNL – 46 de localități, Alianța USR PLUS având cele mai multe voturi doar într-o singură localitate- Breaza.