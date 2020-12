N. Dumitrescu

Dacă, imediat după preluarea mandatului, la finalul lunii septembrie, primarul Andrei Volosevici anunța că este foarte îngrijorat în ceea ce privește soarta bugetului local al Ploieștiului, mai ales în privința datoriilor și a facturilor neachitate pentru serviciile publice, cu două săptămâni înainte de final de an acesta a anunțat că situația s-a schimbat, în bine. ”În ceea ce privește situația financiară a Primăriei Ploiești, putem să terminăm anul în regulă. Și o spun cu toată responsabilitatea, având în vedere faptul că obligația mea ca primar a fost aceea de a găsi soluții la problemele orașului. Nu suntem în pericol să nu plătim datoriile, să nu plătim facturile pentru serviciile publice. Toate funcționează la parametrii normali!”, a declarat edilul orașului, ieri, în cadrul unei conferințe de presă. În context, primarul a anunțat că după ce s-au primit fonduri guvernamentale și ”bugetul local a fost periat” s-a reușit ”achitarea obligațiilor noastre pentru Rosal, pentru CSM, pentru plata restanțelor și facturile neachitate către Veolia, pentru SGU, inclusiv subvențiile către TCE”. Practic, a punctat Andrei Volosevici, ”suntem în echilibru, avem inclusiv posibilitatea să avem o mică rezervă, având în vedere că este iarnă și se poate întâmpla orice”. Și pentru că în această ultimă precizare edilul a ținut să includă și mențiunea ”se poate întâmpla orice”, acesta nu a ezitat să declare și faptul că în ceea ce privește rampa ecologizată din apropierea râului Teleajen, afectată de precipitațiile abundente de la sfârșitul săptămânii trecute, pericolul nu a trecut încă. ”Suntem departe de a fi puși la adăpost noi, municipalitatea ploieșteană, care avem în administrare acest obiectiv, în legătură cu această problemă. Din cauza condițiilor nefavorabile, digul de gabioane a suferit deteriorări pe anumite porțiuni, aceste probleme având nevoie de rezolvare în regim de urgență. Problema este că s-a găsit acolo o lucrare hidro cu garanție de un an, ceva ce n-am auzit în viața mea, când ar fi trebuit o garanție de 10 ani. Însă nu eu trebuie să caut vinovații în acest caz, să-i găsească acela care are obligația să-i găsească. S-a reușit să se pună la adăpost o anumită zonă cu efortul susținut din partea reprezentanților de la ISU, Jandarmerie, Armată, Rosal, SGU, Prefectura Prahova, cărora le mulțumesc în mod public. Dar nu a fost suficient, în contextul în care un drum pe care am circulat sâmbătă noaptea, duminică de dimineață a dispărut, având în vedere că râul Telejean era încadrat în cod portocaliu, având debit depășit. Acum suntem la adăpost, ca să spun așa, împotriva unei eventuale viituri, dar nu suntem feriți de eventualele fenomene meteo, în fața cărora este imposibil să faci ceva. Având în vedere că este vorba despre rampa ecologizată Teleajen în zona digului de gabioane, ca să îndepărtăm pericolul unei eventuale poluări a apei râului care ar duce la amenzi pe care nici două bugete ale Ploieștiului nu le-ar putea acoperi, în momentul de față pregătim un proiect de refacere și consolidare a zidului de la rampă”, a mai menționat Andrei Volosevici.

Nu în ultimul rând, aducând în atenție și unele investiții care ar fi trebuit să fie gata anul acesta, edilul a mai anunțat că, după o serie de amânări succesive, pasajul din zona de sud a municipiului, cunoscut de către ploieșteni drept ”Podul de lemn”, este programat pentru recepția lucrărilor pe data de 24 decembrie, astfel că se speră ca să fie redat circulației auto și pietonale până la sfârșitul acestui an. Contractul pentru realizarea acestei investiții a fost semnat la sfârșitul anului 2018, dar nu s-a respectat termul de finalizare- jumătatea lunii septembrie 2020 – astfel că primăria îl va taxa pe constructor, penalizările la plată urmând să atingă suma de aproape 20.000 de lei, bani care vor intra în contul municipalității.