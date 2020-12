N. Dumitrescu

Potrivit preşedintelui Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, Adrian Voican, pentru vacanţa de Crăciun, care tocmai a trecut, dar și pentru petrecerea Revelionului, Prahova a rămas în topul preferințelor. Potrivit unui anunț al acestuia, atât pe Valea Prahovei, cât şi în Câmpina, în cazul vacanței de Crăciun, gradul de ocupare a fost destul de mare în contextul actual al pandemiei și al temerilor pe care le au turiștii pentru a se deplasa într-o astfel de situație. În Sinaia şi Azuga, de exemplu, unităţile de cazare au avut un grad de ocupare de 60-80%, în timp ce în Bușteni şi Câmpina, gradul de ocupare a fost in jur de 60%. ”În Ajun de Crăciun au fost și multe anulări, dar și multe rezervări Last Minute. Crăciunul a reprezentat un prilej bun pentru turişti să se distreze în Prahova pe pârtii, fiind deschise și pregătite pentru iubitorii sporturilor de iarnă pârtiile din Sinaia și Azuga. Turiştii au plătit cu 30-40% mai puțin decât anul trecut. În Sinaia, de exemplu, tariful plătit în medie a fost între 2.600 de lei şi 2900 lei/ cameră pentru 3 nopţi de cazare la un hotel de 4 stele, cu mic dejun, program special în care și-a făcut apariția Moş Crăciun, cină, dejun tradițional, muzică live și alte surprize, în timp ce pentru o cazare într-o unitate de 3 stele a fost de 1850 și 2500 lei / cameră pentru 4 nopți de cazare cu mic dejun, cină/ dejun tradițional cu muzica live pe 25 și 26 decembrie și obiceiuri tradiționale”, a precizat președintele APDT Prahova. Acesta a mai subliniat faptul că şi pentru Revelion se anunţă un grad de ocupare de 80-90% în zona montană a județului Prahova, iar în Câmpina un grad de ocupare de 60%. Tarifele pe care turiştii le vor achita pentru Revelionul petrecut în Prahova sunt de 4.600 lei/ cameră pentru 4 nopţi de cazare la un hotel de 4 stele (cu mic dejun, cină festivă cu muzică live ambientală etc), iar la un hotel de 3 stele sejurul va costa în jur de 2.800 lei/cameră pentru 4 nopţi de cazare, cu mic dejun inclus, două cine și muzică live ambientală.

“Turiştii rămân fideli judeţului Prahova pentru marcarea Sărbătorile de Iarnă, aspect reflectat în gradele destul de mari de ocupare a locurilor de cazare, cât şi în rezervările care se fac pentru această perioadă în contextul actual. Numărul mare de pârtii, cât şi măsurile de protecție luate de operatorii din turism transformă Prahova în destinaţia ideală și pentru Revelion. Hotelierii oferă pachete bogate, promițând o experienţă care include mese festive, muzică live ambientală, cu respectarea măsurilor de siguranță, făcând orice vacanţă petrecută în Prahova să se transforme într-o amintire plăcută”, a mai adăugat Adrian Voican, președintele APDT Prahova.