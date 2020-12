N. Dumitrescu

Cei cinci senatori și 11 deputați care îi vor reprezenta pe prahoveni în Parlament în următorii patru ani au intrat în posesia documentelor care certifică aceste funcții dobândite în urma alegerilor din 6 decembrie. Pe 17 decembrie, președintele Biroului Electoral Județean Prahova, judecător Alina Anton, i-a convocat la Ploiești, într-un cadru oficial, pentru a le înmâna certificatul doveditor al alegerilor în funcția de deputat sau senator, însă, dată fiind pandemia, nu toți parlamentarii s-au prezentat personal la sediul Palatului Administrativ. Astfel că, în echipă completă au fost prezenți la acest eveniment doar parlamentarii PSD și de la Alianța USR PLUS, iar de la PNL doar deputatul Răzvan Sorin Prișcă. Reamintim faptul că, pentru mandatul 2020-2014, cele cinci mandate de senator au fost atribuite astfel: PSD- Ștefan Radu Oprea, Laura Mihaela Fulgeanu – Moagher, PNL- Roberta – Alma Anastase, Alexandru Nazare, Alianța USR PLUS- Aurel Oprinoiu. La Camera Deputaților, mandatele au revenit astfel: PSD- Bogdan Andrei Toader, Simona Maya Teodoroiu, Grațiela Leocadia Gavrilescu, Rodica Paraschiv, PNL- Marian Cătălin Predoiu, George Ionescu, Mircea Roșca, Răzvan –Sorin Prișcă, Alianța USR PLUS: Andrei- Răzvan Lupu, Mihai- Laurențiu Polițeanu, AUR: Adrian – George Axinia.

Noul Parlament a fost convocat de către președintele statului, Klaus Iohannis, pentru ședința de constituire, în ziua de luni, 21 decembrie. Potrivit regulamentelor de funcționare a celor două camere ale Legislativului, Camera Deputaţilor şi Senatul sunt considerate legal constituite după validarea a două treimi dintre mandatele de deputaţi și senatori şi după depunerea jurământului de către aceştia. Până la alegerea Biroului permanent, lucrările celor două camere sunt conduse de cel mai în vârstă deputat, respectiv de cel mai în vârstă senator, în calitate de preşedinte de vârstă, asistaţi de cei mai tineri patru deputaţi sau senatori, în calitate de secretari. În perioada cuprinsă între data alegerilor şi alegerea birourilor permanente ale camerelor nu pot avea loc dezbateri parlamentare, cu excepţia celor care privesc validarea mandatelor de deputat/senator sau procedurile necesare depunerii jurământului. În vederea validării mandatelor noilor parlamentari, cele două camere aleg, în prima lor şedinţă, o comisie compusă din 30 de deputaţi, respectiv 15 senatori care reflectă configuraţia politică a fiecăreia dintre camere. Comisia de validare, în cel mult patru zile de la constituirea sa, întocmeşte un raport în care vor fi nominalizaţi parlamentarii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, după caz, amânarea validării mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare sau de amânare. Comisia de validare face propuneri de validare sau de invalidare, după ce a verificat dacă fiecare deputat sau senator a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi a depus la dosar toate documentele cerute de legislaţia în vigoare pentru validarea mandatelor. În cadrul primei reuniuni a noului Parlament, membrii acestuia se constituie în grupuri parlamentare, care sunt structuri ale Camerei Deputaţilor, respectiv ale Senatului, formate din cel puţin 10 deputaţi, respectiv 7 senatori. În prima sa şedinţă, fiecare grup parlamentar îşi desemnează liderul de grup, unul sau mai mulţi vicelideri şi unul sau mai mulţi secretari. Preşedinţii celor două camere, care sunt membri ai birourilor permanente şi preşedinţi ai acestora, se aleg pe durata mandatului celor două camere. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, este format din preşedinte, patru vicepreşedinţi, și tot atâția secretari şi chestori. Repartizarea funcţiilor din Biroul permanent al celor două camere pe fiecare grup parlamentar se realizează în urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare. Fiecare dintre cele două camere îşi constituie, de asemenea, comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale, cu precizarea că se pot constitui și comisii comune.