Compania farmaceutică americană Moderna susţine că vaccinul său dezvoltat împotriva COVID-19 are potenţial de a asigura o imunitate durabilă şi că aşteaptă să aibă pregătite 20 de milioane de doze pentru distribuirea sa anul acesta în SUA, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Compania a anunţat că, potrivit studiilor realizate de Institutul Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase din SUA, participanţii la prima fază a testelor clinice cu acest vaccin au dezvoltat „nivele înalte de anticorpi neutralizanţi” pentru o perioadă de trei luni după prima doză şi de două luni după cea de-a doua doză.

Studiul a arătat de asemenea că vaccinul are „potenţialul de a oferi o imunitate durabilă” împotriva noului coronavirus, fără să provoace efecte secundare semnificative după două luni de la administrare.

„Aceste date provizorii din Faza 1 sugerează că mRNA-1273, vaccinul nostru candidat împotriva COVID-19, poate genera anticorpi neutralizanţi durabili la toate grupele de vârstă, inclusiv adulţi maturi şi vârstnici”, notează Moderna într-un comunicat.

Compania farmaceutică a anunţat totodată că speră să aibă disponibile 20 de milioane de doze din acest vaccin pentru SUA la sfârşitul acestui an şi între alte 100 şi 125 de milioane de doze, care vor fi disponibile global pentru sfârşitul primului trimestru al anului 2021.

Din acestea, între 85 şi 100 de milioane vor fi distribuite în SUA şi între 15 şi 25 de milioane vor fi distribuite în restul lumii.

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) ar putea acorda autorizaţie de urgenţă companiilor Pfizer şi Moderna la jumătatea acestei luni, astfel încât va putea fi demarată prima fază a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la sfârşitul lui decembrie.

Autorităţile americane speră ca în iunie anul viitor să fie extinsă reţeaua de distribuţie şi disponibilitate a vaccinului pentru a începe campania de imunizare a populaţiei la nivel general.