FRF a făcut un bilanț al jucătorilor eligibili regulii Under 21 pe prima scenă a fotbalului românesc.

Iată câteva dintre performanțele și bornele atinse de fotbaliștii sub 21 de ani.

• 133 de jucători U21 au evoluat până acum în actuala ediție de campionat, deja cu 10 mai mulți față de întreg sezonul trecut (123).

• 40 de tineri debutanți avem în această ediție a Ligii 1, iar 13 dintre jucătorii U21 au înscris primul gol în competiție.

• 16,94% dintre golurile marcate în Liga 1 au fost reușite de tineri, adică 51 din 301.

• 12 goluri a marcat Dennis Man (FCSB), fiind golgeterul primei divizii.

• 18 jucători U21 a folosit FCSB în actualul sezon, deținând și recordul într-o etapă, 11 tineri în runda cu numărul 4. În top se mai regăsesc FC Voluntari – 11, Viitorul și Astra – cu câte 10.

• 20 goluri aparțin jucătorilor U21 ai lui FCSB. CFR Cluj – 5, Viitorul și FC Voluntari – câte 4 reușite U21 sunt în urma echipei bucureștene.

• 15 meciuri ca titular a bifat Răzvan Onea (Poli Iași, 1225 minute), singurul jucător U21 care a înregistrat această performanță în prima parte a sezonului. Alex Mățan (Viitorul) putea fi al doilea dacă nu s-ar fi amânat partida Viitorul – Hermannstadt.

• 16 ani și 5 luni are David Morar (Clinceni), cel mai tânăr fotbalist care a bifat minute în actualul sezon al Ligii 1.

• 2 cluburi încă nu au punctat prin jucători U21 în acest sezon: Universitatea Craiova și Dinamo.

Se pregătesc viitoarele generaţii

Față de sezonul trecut, când limita de vârstă a jucătorilor U21 era aceeași ca în prezent (născuți începând cu 1 ianuarie 1998), cluburile par a se fi orientat spre jucători mai tineri, pregătind astfel fotbaliștii pe care se vor baza în următoarele ediții, jucători născuţi în anul 2000, 2001 (eligibili pentru capitolul “under”, din vară) şi chiar mai mici de vârstă!

Şapte prahoveni în statisticile turului

FCSB deține recordurile în privința tinerilor, cei mai mulți folosiți într-o etapă și în întreg campionatul, cele mai multe goluri, cele mai multe minute în total, dar într-un top al încrederii în tineri, pe baza numărului de minute, în medie, pe fiecare apariție U21 într-un meci, conduce FC Botoșani. La acest fapt contribuie evoluțiile constante ca integraliști ale celor doi internaționali U21, Haruț și Chindriș.

Pe lista celor care au bifat minute în Liga I se numără şi o serie de jucători prahoveni, desigur, Astra fiind clubul care a contribuit cel mai mult la acest capitol, jucători precum Dragoş Gheorghe, Gabriel Şerban, Andrei Zaharia (debutant, deşi este născut în anul 2003!), Cătălin Pahonţu, bifând minute în primul eşalon. Pe listă apare şi un prahovean, legitimat la AFC Clinceni, Florinel Sandu) a jucat la Olimpia Comarnic, în judeţ) dar şi un alt prahovean, Rareş Dogaru, jucătorul născut în anul 2003, trecut pe la Breaza şi Blejoi fiind “debutat” de Gaz Metan Mediaş, încă din campionatul trecut, la fel ca şi Mihai Velisar, fostul petrolist fiind considerat o certitudine la nivelul jucătorilor “Under”. Velisar are nu mai puţin de 11 prezenţe în prima parte a campionatului, la Gaz Metan, de unde a “prins” şi Naţionala de tineret!

Şi, desigur, în retur, mai au şanse să apară şi alţi jucători prahoveni la acest capitol, o eventual promovare a Petrolului, în vară, putând duce chiar la o… potenţială echipă de prahoveni cu statut “Under” la nivelul Ligii I, pentru că jucători precum Ţicu, Manolache, Bratu, Constantinescu pot, oricând, să bifeze minute în primul eşalon, “fără emoţii”!

Clasamentul turului în Liga I

FCSB 15 11 1 3 37-15 34

Univ. Craiova 15 10 2 3 19-9 32

CFR Cluj 15 9 4 2 18-6 31

Sepsi 15 7 6 2 24-13 27

Clinceni 15 6 7 2 16-10 25

Chindia 15 5 5 5 12-12 20

FC Botoșani 15 4 6 5 21-22 18

Viitorul 14 4 5 5 19-19 17

UTA Arad 15 4 5 6 13-25 17

Astra 15 4 4 7 21-21 16

Dinamo 15 4 4 7 18-18 16

Gaz Metan 15 5 1 9 19-26 16

FC Voluntari 15 4 3 8 20-25 15

Hermannstadt 14 3 6 5 16-21 15

Poli Iași 15 4 2 9 14-35 14

FC Argeș 15 2 5 8 14-24 11