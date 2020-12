5 senatori şi 11 deputaţi vor reprezenta judeţul în legislatura 2020-2024

N. Dumitrescu

După prezentarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie, Biroul Electoral Central a trecut și la cel mai așteptat moment – repartizarea mandatelor de deputat și senator, pentru legislatura 2020-2024, partidelor care au trecut pragul electoral. La nivel național, după soluționarea tuturor contestațiilor, cele mai multe voturi, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, au fost obţinute de PSD, urmat de PNL,USR PLUS, AUR și UDMR, acestea fiind partidele care intră în Parlament, întrucât PMP și Pro România nu au întrunit pragul electoral. Așa cum se procedează de regulă după ce se anunță rezultatele finale de la alegerile generale, atribuirea mandatelor se face în două etape. Astfel, în Prahova, în prima etapă au fost atribuite patru mandate de senator și nouă de deputat, ulterior, prin redistribuirea voturilor mai fiind atribuite un mandat de senator și două de deputat. Concret, în următorii patru ani, prahovenii vor fi reprezentați în Parlament de cinci senatori (doi de la PSD, doi de la PNL și unul de la Alianța USR PLUS) și 11 deputați (patru de la PSD, patru de la PNL, doi de la Alianța USR PLUS și unul de la Alianța pentru Unirea Românilor). Trebuie menționat faptul că este pentru prima dată, din istoria alegerilor parlamentare, când s-a întregistrat cea mai slabă prezență la urne, în Prahova doar 30,13% dintre alegători exprimându-și prin vot pe cine vor să trimită în Camera Deputaților sau la Senat. Cert este că, grație opțiunilor prahovenilor care au fost la urne, o parte dintre parlamentari se vor afla la al cincilea sau la al patrulea mandat consecutiv, cu precizarea că printre aceștia se află un ministru în funcție – cel al Justiției, Cătălin Predoiu, și doi foști miniștri – Grațiela Gavrilescu și Ștefan Radu Oprea. Noii echipe de parlamentari care-i va reprezenta pe prahoveni în Parlament urmează să i se înmâneze documentele doveditoare ale alegerii în funcția de senator și deputat, de către președintele Biroului Electoral Județean Prahova, în mod oficial, la Ploiești, mâine, 17 decembrie. Așa cum a anunțat luni președintele României, Klaus Iohannis, acesta va convoca noul Parlament pe data de 21 decembrie, zi în care, de altfel, expiră și mandatul senatorilor și deputaților din legislatura 2016-2020.

Ieri dimineață, Biroul Electoral Județean Prahova a făcut publice și rezultatele atribuirii mandatelor de parlamentar pentru partidele și alianțele politice care vor avea reprezentare în Parlament pentru legislatura 2020-2024, repartizare care s-a făcut în două etape. Astfel, la Senat, în prima etapă au fost atribuite două mandate PSD și câte un mandat PNL și USR, iar în etapa a doua, PNL a mai primit un mandat. Concret, cele cinci mandate de senator au fost atribuite astfel: PSD- Ștefan Radu Oprea, Laura Mihaela Fulgeanu –Moagher, PNL- Roberta – Alma Anastase, Alexandru Nazare, Alianța USR PLUS- Aurel Oprinoiu. La Camera Deputaților, în prima etapă PSD și PNL au primit câte trei mandate, Alianța USR PLUS două mandate și AUR un mandat, iar în a doua etapă, PSD și PNL au mai primit câte un mandat. În final, componența este următoarea: PSD- Bogdan Andrei Toader, Simona Maya Teodoroiu, Grațiela Leocadia Gavrilescu, Rodica Paraschiv, PNL- Marian Cătălin Predoiu, George Ionescu, Mircea Roșca, Răzvan –Sorin Prișcă, Andrei- Răzvan Lupu, Mihai- Laurențiu Polițeanu, Adrian – George Axinia. Trebuie menționat faptul că unii dintre cei nominalizați nu se află pentru prima dată în postura de reprezentant al prahovenilor în Parlament, având chiar mai multe mandate de parlamentar. Astfel, pentru Roberta Anastase, mandatul 2020-2024, primul ca senator, ar fi al cincilea de parlamentar, primele patru fiind de deputat între anii 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020. Tot la al cincilea mandat este și Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului, aceasta având la activ mandate între anii 2004-2008, 2008-2012, 2012 – 2016, 2016-2020. George Ionescu este acum la al patrulea mandat, acesta fiind deputat și între anii 2008-2012, 2012-2016 și 2016-2020. Radu Oprea, și acesta fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, este și el la cel de-al treilea mandat succesiv de senator, primele două fiind între anii 2012-2016 și 2016-2020. Rodica Paraschiv este la al doilea mandat succesiv de deputat, ca și Răzvan Prișcă, iar Laura Fulgeanu Moagher este la al doilea mandat de parlamentar, primul de senator, după un altul de deputat pe care îl va încheia săptămâna viitoare.

De menționat faptul că, pe lângă cele 5 mandate de senator și 11 de deputat, Prahova va mai avea și un alt reprezentant în Parlament. Este vorba despre ploieșteanul Dragoș – Gabriel Zispol, din partea Uniunii Elene din România, al cărei președinte este, mandatul de deputat din legislatura 2020-2014 fiind al cincilea, după cele din anii 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020.

Noii parlamentari își vor primi documentele doveditoare ale alegerii în funcție, de la președintele BEJ Prahova, mâine, într-un cadru oficial, având în vedere faptul că, deja, șeful statului a anunțat că va convoca noul Parlament pe data de 21 decembrie.