Nicoleta Dumitrescu

Au trecut zile bune de la scrutinul din 6 decembrie, dar liderii partidelor care au reușit să treacă de psihologicul prag electoral par că încă mai scotocesc prin sacii în care s-au aflat buletinele de vot, doar-doar vor mai găsi vreunul rătăcit și să și-l atribuie, ca să demonstreze că doar unii ar fi îndreptățiți să ceară mai multe. Mai multe funcții, evident! Pentru că în momentul de față ocuparea funcțiilor de la Palatul Victoria și de la conducerea celor două camere ale Parlamentului pare să fie principala preocupare.

De sâmbătă încoace, partidele pentru care s-a anunțat că ar exista posibilitatea formării unei coaliții la guvernare dau semne că nu ajung funcțiile pe care unele persoane ar vrea să le ocupe în același timp. Cum însă nicio bucățică din putere nu prevede două posturi sau trei, ci funcții unice, la care toți se uită cu jind, era de așteptat ca încă de la primele discuții și negocieri să se lase cu contre, certuri și ieșiri în spațiul public. Nu e surprinzător nici măcar faptul că inclusiv în interiorul partidelor sunt neînțelegeri, tot din cauza ocupării posturilor, marți seară dinspre liberali apărând informația potrivit căreia Ludovic Orban ar vrea, din nou, să fie premier, variantă lansată ca o posibilă soluție a deblocării negocierilor cu cei de la USR PLUS și UDMR. Numai că, așa cum era de așteptat, varianta revenirii lui Orban în fruntea Guvernului nu a fost privită cu ochi buni, unul dintre candidații anunțați ca posibilă persoană care poate ocupa funcția de premier – Dacian Cioloș – comentând pe facebook că, mai ales acum, în România este nevoie de un alt început.

Aşa că, în condițiile date, începutul se învârtește în cerc, în cercul intereselor de la care nimeni nu vrea să renunțe! Iar acest lucru era de așteptat, deoarece nu avea cum să se schimbe așa, peste noapte, politica în România, adică negocierile să dureze o zi-două, iar funcțiile de conducere să fie văzute doar ca o responsabilitate, politicienii dorind să se apuce chiar de a doua zi de muncă, evident pentru țară și popor, așa cum au declarat în campania electorală !!!

Dar, nu avea cum să aibă loc o asemenea transformare, peste noapte. Nu avea cum! Iar după cum s-a văzut pe la televizor, cei care care au mai prins încă un mandat de parlamentar și sunt asigurați încă patru ani, încercând să mai spele un pic rușinea negocierilor eșuate, au venit cu scuza că ocuparea funcțiilor reprezintă, de fapt, dorința de a pune în aplicare …”programul de guvernare”. De fapt, așa cum s-a văzut, pentru cei care se vor la putere, nu contează că este un sfârșit de an mai mult decât dificil, că este pandemie, că sistemul sanitar are nevoie de măști de oxigen!

Bătălia pe funcții contează şi chiar că privesc de pe margine cearta ”coaliției de centru-drepta” pe împărțeala posturilor, și cei de la PSD bat nerăbdători din picior considerând că, dat fiind faptul că voturile cele mai multe de fapt ei le-au primit, la funcții de conducere, mai ales în Parlament, firesc ar avea și ei dreptul.

În aceste condiții, rămâne de văzut ce va urma, cine va ceda și ce va ceda, pentru că, oricum, după cum se vede, nimeni nu prea este dispus să iasă în pierdere. Când vine vorba despre putere, toți vor să pună mâna pe ea! Asta în ciuda faptului că românii cu drept de vot au arătat, inclusiv pe 6 decembrie, prin marele absenteism de la urne ce înseamnă pentru ei politica! În fapt, deși electoratul a încercat să-i pună pe politicieni la colț, dându-i afară pe ușă, ei au intrat înapoi pe fereastră, considerând că nimeni nu le poate lua locul! Adică funcțiile!