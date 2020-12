Autori: Ionuţ-Mihăiţă OCOLEANU

Marius-Daniel BOJOR

Fotografii: prof. Vasile ȘOIMARU

Am primit la redacţie, sub semnătura domnului Ionuț-Mihăiță OCOLEANU- cercetător al arhivelor militare despre Cotul Donului, Stalingrad și Stepa Calmucă, președinte al Asociației Memoriei „Cotul Donului 1942”, un amplu articol realizat alături de un grup de autori privind fostul Cimitir al eroilor din 1942 de la Cotul Donului, din cătunul Gromki, Raionul Volgograd, cu precizarea că în listele anexe care însoţesc articolul apar şi numele unor militari care au făcut parte din regimente din Ploieşti.Cum despre luptele din stepele de la Cotul Donului s-a vorbit, de-a lungul timpului, şi prin casele prahovenilor fiindcă au fost numeroase familiile care au dat tributul lor, am considerat că se cuvine să găzduim în paginile ziarului nostru rememorări ale aceastui moment de jertfă şi de sacrificiu al bravilor ostaşi români şi neam şi ţara lor. Şi cum tocmai am sărbătorit, pe 1 Decembrie, ziua cea sfîntă a ţării, cu atât mai potrivită ni se pare o asemenea rememorare, mai ales pentru cei tineri.

Tabel de eroi înhumaţi în Cimitirul Gromki, până la data de 26.X.1942

301. Nicolescu St. Ioan Sergent 1937 Reg.7 Dorob. 23.X.1942

302. Marin V. Ilie Soldat 1942 Reg.7 Dorob. 23.X.1942

303. Toma Alexandru Soldat 1943 Reg.7 Dorob. 23.X.1942

304. Ionescu V. Gheorghe Fruntaș T.R.1938 Reg.7 Dorob. 22.X.1942

305. Cojocaru I. Petre Soldat 1942 Reg.7 Dorob. 23.X.1942

306. Bucur V. Ioan Fruntaș 1942 Reg.7 Dorob. 23.X.1942

307. Ioniță Petre Sergent major Reg.7 Dorob. 22.X.1942

308. Biga Teodor Sergent major 1934 Reg.7 Dorob. 22.X.1942

309. Petre A. Gheorghe Soldat 1933 Reg.7 Dorob. 22.X.1942

310. Mihalcea Petre Soldat 1936 Reg.7 Dorob. 22.X.1942

311. Cibu Ioan Soldat 1942 Reg.7 Dorob. 22.X.1942

312. Istrate P. Gheorghe Soldat 1943 Reg.7 Dorob. 22.X.1942

313. Goagă Vasile Soldat 1942 Reg.7 Dorobanți 22.X.1942

314. Ciolpan Dumitru Soldat 1943 Reg.7 Dorobanți 20.X.1942

315. Brebu Oprea Soldat 1939 Reg.7 Dorobanți 19.X.1942

316. Gheorghe D. Ghe. Caporal 1939 Reg.7 Dorobanți 19.X.1942

317. Barbu Nic. Fruntaș 1941 Reg.7 Dorobanți 19.X.1942

318. Florea Tudor Soldat 1943 Reg.7 Dorobanți 19.X.1942

319. Barbu C. Ghe. Soldat 1930 Reg.7 Dorobanți 18.X.1942

320. Wotsch Mihai Soldat 1932 Reg.7 Dorobanți 18.X.1942

321. Rădulescu Constantin Soldat 1939 Reg.7 Dorobanți 16.X.1942

322. Andreescu Stelian Soldat 1934 Reg.7 Dorobanți 16.X.1942

323. Neagu Stavăr Fruntaș 1943 Reg.7 Dorobanți 16.X.1942

324. Dumitru N. Constantin Soldat 1933 Reg.7 Dorobanți 15.X.1942

325. Ruse C. Florea Soldat 1943 Reg.7 Dorobanți 15.X.1942

326. Pătrașcu Marin Soldat 1942 Reg.7 Dorobanți 15.X.1942

327. Bălăceanu Gheorghe Soldat 1942 Reg.22 Infanterie 24.X.1942

328. Ioan D. Dumitru Caporal Reg.22 Infanterie 12.X.1942

329. Mărgărit C. Stan Sergent Reg.22 Infanterie 13.X.1942

330. Neacșu V. Gheorghe Soldat Reg.22 Infanterie 13.X.1942

331. Savu I. Alexe Sergent Reg.22 Infanterie 13.X.1942

332. Gheorghe C. Dumitru Soldat Reg.22 Infanterie 14.X. 1942

333. Zamfir I. Marin Soldat Reg.22 Infanterie 15.X.1942

334 Marin St. Tanase Soldat Reg.22 Infanterie 13.X.1942

335. Ștefan M. Gheorghe Soldat Reg.22 Infanterie 16.X.1942

„Cercetez în arhive de peste 10 ani şi numai ca urmare a însumării unei munci titanice am reușit să găsesc lista prezentată aici, pentru a o prelucra înspre publicare și să poată fi găsită de cei care își caută înaintașii la Cotul Donului. Sunt mulțumit și împăcat că, în sfârșit, unii dintre urmașii ostașilor căzuți în luptele de la Cotul Donului sau dați dispăruți în acele zile din septembrie-noiembrie 1942 vor putea afla ceva mai multe despre cei pe care îi caută.”

Ionuţ-Mihăiţă OCOLEANU,

Cercetător al arhivelor militare despre

Cotul Donului, Stalingrad și Stepa Calmucă