Autori: Ionuţ-Mihăiţă OCOLEANU

Marius-Daniel BOJOR

Fotografii: prof. Vasile ȘOIMARU

Am primit la redacţie, sub semnătura domnului Ionuț- Mihăiță OCOLEANU- cercetător al arhivelor militare despre Cotul Donului, Stalingrad și Stepa Calmucă, președinte al Asociației Memoriei „Cotul Donului 1942”, un amplu articol realizat alături de un grup de autori privind fostul Cimitir al eroilor din 1942 de la Cotul Donului, din cătunul Gromki, Raionul Volgograd, cu precizarea că în listele anexe care însoţesc articolul apar şi numele unor militari care au făcut parte din regimente din Ploieşti.Cum despre luptele din stepele de la Cotul Donului s- a vorbit, de- a alungul timpului, şi prin casele prahovenilor fiindcă au fost numeroase familiile care au dat tributul lor, am considerat că se cuvine să găzduim în paginile ziarului nostru rememorări ale aceastui moment de jertfă şi de sacrificiu al bravilor ostaşi români şi neam şi ţara lor. Şi cum tocmai am sărbătorit, pe 1 Decembrie, ziua cea sfîntă a ţării, cu atât mai potrivită ni se pare o asemenea rememorare, mai ales pentru cei tineri.

Tabel de eroi înhumaţi în Cimitirul Gromki, până la data de 26.X.1942

100. Dăncioiu Mihail Soldat 1941 Reg.7 Dorob. 18.IX.1942

101. Anton Presaly Schtz – 2/261 2.9.1942

102. Friedrich Tulipan „ „ – 2/261 2.IX.1942

103. Othmar Prillisauer „ „ – 2/261 3.IX.1942

104. Georg Breimann „ „ – 2/261 3.IX.1942

105. Wilhelm Schmidt „ „ – 2/261 3.IX.1942

106. Eduard Krowitzki Sold. • 7/I.R. 261 2.IX.1942

107. Kour Bauerschmidt Schtz. – 2/I.R. 261 31.VIII.1942

108. Adam Stowasser Gefr. – Kr.Kw. Zug. 2/113 31.VIII.1942

109. Josef Hohenwarter „ „ – 5/I.R. 261 29.VIII.1942

110. Walter Schen Feldw. – st. I/I.R. 268 13.VIII.1942

111. Otto Blülhuer Gefr. – s. Pz. R. 204 11.VIII.1942

112. Heinrich Weber „ „ – st. II/Pz. R. 204 11.VIII.1942

113. Helmut Kästner Pz. Schtz. -st. II/Pz. R. 204 11.VIII.1942

114.Ladislau Pliska Uffz. – 1/A.R. 87 18.VIII.1942

115. Willy Bock Obgefr. – 13/I.R. 268 17.VIII.1942

116. Werner Sebastian – 1/Rdf. Schw. Pz. If. abt. 376 7.VIII.1942

117. Gottfried Wagner Uffz. – Idem 7.VIII.1942

118. Franz Bodenberger Gefr. – Idem 7.VIII.1942

119. Gerhart Voigt Reiter – Idem 7.VIII.1942

120. Willy Bötcher Obgefr. – 1/261 17.IX.1942

121. Hilmar Trauschel „ „ – 1/261 –

122. Leopold Heiberger Schtz. – 1/261 –

123. Herbert Klaffenböck „ „ – 1/261 –

124. Heniz Onintern „ „ – 4/261 –

125 Josef Trautmann „ „ – 4/261 –

126. Friedrich Angelmehr „„ – 4/261 –

127. Paul Welzel Gefr. – 2/261 17.IX.1942

128. Victor Chomek Schtz. – 4/I.R. 261 20.IX.1942

129. Martin Zanke Uffz. – 12/I.R. 260 19.IX.1942

130. Johann Wirries Gefr. – 1/I.R. 261 18.IX.1942

131. Richard Niedt Schtz. – 1/I.R. 261 18.IX.1942

132. Alfred Thieroff Ob.Schtz. 1/I.R. 261 18.IX.1942

133. Johann Meyer Schtz. – 1/I.R. 261 18.IX.1942

134. Ioan Andrei Soldat 1936 Batal.13 Pionieri 21.IX.1942

135. Marin Dumitru Soldat 1936 Batal.13 Pionieri 21.IX.1942

136. Luca Tudor Soldat 1942 Batal.13 Pionieri 21.IX.1942

137. Puică Vasile Soldat 1943 Batal.13 Pionieri 21.IX.1942

138. Raisici Ioan Soldat 1943 Batal.13 Pionieri 21.IX.1942

139. Săvoiu Dumitru (of.) Căpitan – Reg.7 Dorob. 23.IX.1942

140. Neidentificat român X – Reg.7 Dorob. 23.IX.1942

141. Bucur Ioan Soldat 1942 Reg.7 Dorob. 22.IX.1942

142. Teodorescu Nicolae Fruntaș T.R. 1941 Reg.7 Dorob. 22.IX.1942

143. Neidentificat X – – – 23.IX.1942

144. Tănase Gheorghe Fruntaș 1943 Reg.7 Dorob. 23.IX.1942

145. Neidentificat XMatr.105 1942 Reg.7 Dorob. 24.IX.1942

146. Udrescu Năstase Sergent major Reg. 89 Inf. 27.IX.1942

147. Pârvulescu U. Fruntaș T.R. 1936 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

148. Mărcuși Ioan Soldat 1930 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

149. Urmuz Grigore Soldat 1935 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

150. Ionescu P. Constantin Soldat 1943 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

151. Dragu I. Marin Soldat 1943 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

152. Neagoe Gheorghe Sergent 1941 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

153. Argăseală Dumitru Fruntaș 1941 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

154. Coltofeanu D. Fruntaș 1942 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

155. Iordache Alexandru Soldat 1933 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

156. Simion I. Gheorghe Soldat 1942 Reg. 89 Inf. 25.IX.1942

157. Stoichiță Ioan Fruntaș 1941 Reg.7 Dorob. 23.IX.1942

158. Lungu Ghe. Ioan Caporal 1941 Reg.7 Dorob. 23.IX.1942

159. Radu Petre Fruntaș 1942 Reg.7 Dorob. 22.IX.1942

160. Kurt Pommer Obgefr. – 8/I.R. 261 18.IX.1942

161. Zekender – Gefr. – 2/I.R. 261 18.IX.1942

162. Paul Waldmann Obgefr. – 3/I.R. 268 18.IX.1942

163. Hans Rabenstein Gefr. – 1/I.R. 268 18.IX.1942

164. Alexander Heid Uffz. – 4/I.R. 268 19.IX.1942

165. Franz Egerer „ „ – 4/I.R. 268 19.IX.1942

166. Rudolf Graf Schtz. – 12/I.R. 261 19.IX.1942

167. Josef Wybyral Schtz. – 2/I.R. 261 19.IX.1942

168. Kurt Schiller „ „ – 5/I.R. 261 19.IX.1942

169. Josef Stemplinger Gefr. – 10/I.R. 261 18.IX.1942

170. Ruppert Scheinhart Schtz. – 1/I.R. 268 18.IX.1942

171. Beinz Rothe „ „ – 4/I.R. 268 18.IX.1942

172. Franz Lackner Gefr. – 4/I.R. 268 18.IX.1942

173. Dittrich Steffens „ „ – 4/I.R. 268 18.IX.1942

174. Konrad Böhle Uffz. – 4/I.R. 268 18.IX.1942

175. Wilhelm Mecice Obgefr. – 4/I.R. 268 17.IX.1942

176. Arthur Liebold „ „ – 2/I.R. 268 17.IX.1942

177. Rudolf Kraus Schtz. – 2/I.R. 268 17.IX.1942

178. Konrad Reinlein Gefr. – 3/I.R. 268 18.IX.1942

179. Franz Eiber Schtz. – 3/I.R. 268 18.IX.1942

180. Alfred Zach „ „ – Stab. I/ 261 17.IX.1942

181. Hini Paas Obgefr. – 2/I.R. 268 17.IX.1942

182. Georg Naleznick Schtz. – 9/I.R. 261 18.IX.1942

183. Alfred Strauch Schtz. – – 18.IX.1942

184. Milly Baarbauer „ „ – 4/I.R. 268 18.IX.1942

185. Anton Bedrich „ „ – 4/I.R. 268 18.IX.1942

186. Franz Drücke Obgefr. – 11/I.R. 261 19.IX.1942

187. Zamfir Aurel Sergent major1937 Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

188. Ștefăniță Vasile Sergent 1932 Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

189. Matei C. Stoian Caporal 1931 Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

190. Balenaru Gheorghe Caporal 1939 Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

191. Dușa Nicolae Soldat 1934 Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

192. Tănase N. Stan Fruntaș 1933 Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

193. Anghel Trandafir Soldat 1 – Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

194. Toma C. Dumitru Soldat – Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

195. Zemciu C. Bratu Soldat – Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

196. Buga Gheorghe Soldat 1935 Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

197. Gheorghe I. Petre Soldat 1942 Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

198. Popescu I. Zaharia Caporal 1937 Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

199. Băltărețu Dumitru Soldat 1937 Reg.7 Dorob. 25.IX.1942

200. Drăghici Ioan Subof.instr. Reg.7 Dorob. 27.IX.1942

(Va urma)