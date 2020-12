*Voi face tot ce este posibil pentru a avea o guvernare stabilă şi de lungă durată

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, în această seară, pe Florin Cîţu candidat pentru funcţia de prim-ministru, potrivit Agerpres.

Florin Cîţu este premierul propus de coaliţia PNL – USR PLUS – UDMR.

Şeful statului a vorbit, în declaraţia susţinută la Palatul Cotroceni, despre consultările trecute, dar şi despre faptul că noua coaliţie a demonstrat că are majoritate în Parlament.

„Săptămâna trecută, la prima rundă de consultări, am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Şi s-au cristalizat. Între timp, o coaliţie formată din PNL, USR PLUS şi UDMR a fost formalizată, şi-a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României şi astăzi, cu ocazia consultărilor, liderii formaţiunilor care formează coaliţia de centru-dreapta s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de prim-ministru. Aşadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru”, a spus Iohannis.

Potrivit articolului 103 din Constituţia României: (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

â(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.Premierul desemnat, Florin Cîţu, a declarat că va face tot ce este posibil pentru a avea „o guvernare stabilă şi de lungă durată”.

„Vreau să-i asigur pe români că îmi dau seama şi ştiu perioada dificilă prin care trece România şi vreau să le garantez că voi face tot ce este posibil pentru a avea o guvernare stabilă şi de lungă durată”, a declarat Florin Cîţu, marţi seară, după ce a fost anunţat de preşedintele Klaus Iohannis ca premier desemnat.

El a adăugat că este rolul noii guvernări să gestioneze rapid criza de sănătate şi pe cea economică.

„În acelaşi timp, vreau să fac o declaraţie fermă, domnule preşedinte, aici. România trece în această perioadă printr-o criză dublă, una de sănătate şi una economică. Este rolul acestei guvernări să treacă cât mai rapid România prin criza de sănătate, cu cât mai puţine costuri pentru români, să reaşezăm economia pe picioarele ei, sănătoasă”, a subliniat Cîţu.

Premierul desemnat a adăugat că se va prezenta în noua formulă de guvernare cu „o echipă de profesionişti”.”Fiecare ministru va avea obiective clare din partea prim-ministrului, care vor fi monitorizate trimestrial. Mă voi asigura că aceste obiective vor fi duse la îndeplinire”, a mai declarat Cîţu.Nu în ultimul rând, premierul desemnat l-a asigurat pe şeful statului de un parteneriat „transparent şi onest”.”Împreună avem acelaşi obiectiv – dezvoltarea României”, a arătat el.