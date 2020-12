Imediat după închiderea urnelor, au fost anunţate rezultatele exit-poll-ului realizat de Curs-Avangarde, pe baza rezultatelor înregistrate la ora 19.00, potrivit cărora Partidul Social Democrat a obţinut, la Senat, 30,6% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de ieri, la nivel naţional, iar la Camera Deputaţilor – 30,5%, PNL a obţinut, la Senat, 29,1%, iar la Camera Deputaţilor – 29%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS – Avangarde, la comanda Antena 3, pentru ora 19,00. Pe locul al treilea se situează Alianţa USR PLUS care a obţinut 16,4% la Senat şi 15,9% la Camera Deputaţilor. De asemenea, au mai fost anunţate următoarele rezultate:AUR – 5,2% ,PRO România – 5%, PMP – 5%,PER – 1,1%, PPU-SL – 1,1%.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, imediat după închiderea urnelor, că PSD are un avantaj în exit-polluri și le-a mulțumit românilor care au înțeles că guvernul Orban trebuie să plece acasă.

”Le mulțumesc românilor care și-au învins teama și au înțeles necesitatea ca acest guvern Orban trebuie să plece acasă. PSD are un avantaj în exit polluri chiar dacă ponderăm cu voturile din diaspora”, a spus Ciolacu.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a declarat:”Rezultatul alegerilor îl vom cunoaște după finalizarea procesului de numărare a voturilor. Având în vedere că în cercetările sociologice nu sunt cuprinse voturile exprimate între 19.30 și 21.00, nu sunt cuprinse voturile extrem de numeroase exprimate în diaspora și care continuă să se exprime în diaspora, luând în considerare marja de eroare și mai ales toate evaluările pe care le-am făcut (….) sunt încrezător în capacitatea PNL de a construi o majoritate alături de forțele democratice pentru formarea unui guvern în termen cât mai scurt”.