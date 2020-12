Violeta Stoica

Iubitorii sporturilor de iarnă vor avea ocazia, la acest final de săptămână, să schieze sau să se dea cu placa de snowboard pe pârtiile amenajate din Sinaia, pentru că mâine se deschide oficial sezonul de schi.

Și, mai mult decât atât, se inaugurează o nouă instalație de transport pe cablu – teleschiul Soarelui, care asigură accesul către pârtiile de la altitudinea de 2000 de metri, singurele de acest gen din România. Până ieri, teleschiul a fost verificat de operatori, iar de mâine va putea fi utilizat de către toți cei ce vor să aibă, pe lângă plăcerea practicării sporturilor de iarnă, și peisajele de vis din vârf de munte.

Noua instalație are o lungime de 535,06 metri, o capacitate de 800 de persoane pe oră, iar traseul durează circa trei minute și 20 de secunde.

Deși Gondola Carp, care face legătura între Cota 1400 și Cota 2000, încă nu funcționa ieri, se speră ca problemele apărute la sistemul electronic să fie rezolvate cât mai curând.

Practic, mâine se va deschide sezonul de schi la Sinaia, așa cum a anunțat și primarul stațiunii montane, Vlad Oprea: „În urma discuțiilor cu cei de la Domeniul Schiabil și Serviciul Salvamont, am decis să deschidem toate pârtiile din golul alpin la sfârșitul acestei săptămâni, vineri. Sperăm ca Gondola Carp, care este momentan inactivă din cauza unor defecțiuni tehnice să fie reparată până atunci. Dacă nu, vom porni oricum cu cele patru instalații: Gondola Sinaia, Telescaunul Soarelui, banda de la Cota 2000 și cea mai nouă instalație de pe munte: Teleschiul din Valea Soarelui care va fi inaugurat vineri. Are 523 de metri lungime, o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră, iar urcarea durează puţin peste trei minute. Mai mult, avem și două noi pârtii amenajate, deservite de acest teleschi, în plus față de traseele deja știute.

Vor exista și noi măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID. La fel ca în vară, vom limita accesul în gondolă la jumătate din capacitate. Telescaunul va funcționa normal, dar linia de așteptare la îmbarcare va fi diferit semnalizată, astfel încât să putem respecta toate normele de distanțare și siguranță. Iar masca rămâne și ea obligatorie atât pe peroane, la cozi, cât și în instalațiile de transport. E important să rămânem sănătoși pentru a putea schia toată iarna. Ne vedem vineri, sus!”, a transmis Vlad Oprea.