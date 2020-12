• Preţurile acestora sunt cuprinse între 30 de lei şi 1.500 de lei

• Toţi sunt produşi în pepinierele proprii, nu scoşi din pădure!

F. T.

Pentru Sărbătorile de Iarnă, Direcţia Silvică Prahova a scos la vânzare 3.200 pomi de Crăciun, din specia brad, aceştia având înălţimea cuprinsă între 1 şi 10 metri, ne-a precizat inginerul Bogdan Săvulescu, de la compartimentul „Cultură şi Refacere”, din cadrul instituţiei. „Ceea ce trebuie remarcat este faptul că brazii nu sunt tăiaţi din pădure, ci sunt produşi în pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice, în culturi specializate de pomi de iarnă. Aceştia (pomii de Crăciun – n.n.) au vârstele cuprinse între 8 şi 20 ani, beneficiind, de-a lungul timpului, de numeroase lucrări de îngrijire – mobilizări, descopleşiri, ciupirea mugurilor laterali, precum şi alte lucrări specifice – în urma cărora au dobândit un port deosebit”, ne-a mai spus interlocutorul nostru.

Cu referire la preţuri, inginerul Bogdan Săvulescu a menţionat faptul că „acestea sunt diferenţiate în funcţie de înălţime şi port, variind între 30 de lei, pentru un brăduţ cu înălţimea de un metru, până la 1500 de lei, pentru un brad care are 10 metri. Brazii se livrează loco, din pepinierele aparţinând Direcţiei Silvice Prahova, aflate atât pe raza Ocoalelor Silvice Sinaia, Doftana, Câmpina, cât şi de la Pepiniera Beizadele, aflată în extravilanul comunei Târgşoru Vechi”. Important este de menţionat şi faptul că, la cerere, brazii pot fi livraţi şi cu baloţi de pamânt sau în ghivece, putând fi astfel folosiţi nu numai în perioada Sărbătorilor de Iarnă, ci şi replantaţi, atunci când timpul permite, în curţi sau în grădini, aducând, astfel, o varietate de culoare în amenajarea spaţiilor verzi.

De asemenea – după cum ne-a mai precizat interlocutorul nostru -, „Direcţia Silvică Prahova pune la dispoziţia doritorilor şi o varietate de brad mult mai frumoasă din punctul de vedere al portului şi al culorii, respectiv bradul Nordman sau de Caucaz (Abies nordmanniana). Acesta are o creştere mai lentă decât bradul autohton, în schimb, avantajul este acela că are un port piramidal, mai compact, acele au o culoare mai închisă, prezentând benzile de stomate de pe spate argintii. Nu în ultimul rând, de subliniat este şi faptul că este un răşinos de o mare valoare peisagistică. În prezent, are o înălţime cuprinsă între 1-1,5 metri, putând fi găsit în pepinierele Direcţiei Silvice Prahova de pe raza Ocoalelor Silvice Câmpina, Doftana, Sinaia şi Măneciu, putând fi achiziţionat cu balot de pământ, la preţul de 119 lei, cu TVA”.

O altă varietate tot cu valoare peisagistică ridicată mai este, după cum a menţionat inginerul Bogdan Săvulescu, bradul argintiu sau bradul alb (Abies concolor), cu ace lungi, de culoare verde deschis. Acesta poate fi achiziţionat de la Ocoalele Silvice Măneciu şi Doftana, cu balot de pământ, la preţul de178 lei, cu TVA.

„Având în vedere valoarea peisagistică a ultimelor două exemplare menţionate (Abies nordmanniana şi Abies concolor – n.n.), s-a luat hotărârea livrării acestora cu baloţi de pământ, astfel încât exemplarele achiziţionate să poată fi folosite şi după Sărbatori, în amenajarea curţilor şi grădinilor” (ing. Bogdan Săvulescu).

În ceea ce priveşte preocupările Direcţiei Silvice Prahova de a produce culturi specializate de brazi pentru Sărbătorile de Iarnă, trebuie amintit că, în prezent, potrivit inventarului efectuat în toamnă, sunt înfiinţate peste 5 hectare de culturi, specializate în producerea de brazi autohtoni, totalizând 32.000 de bucăţi, 66 ari culturi de brazi de Caucaz – totalizând 4200 de bucăţi şi 6 ari de brazi argintii – însumând 200 de bucăţi.