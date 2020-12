Secția de patinaj viteză de la CS Petrolul Ploiești, de care se ocupă antrenorii Ion Opincariu și Dorin Zărnescu, a dovedit că a rămas un centru de referință în această disciplină olimpică la nivel național, în urma rezultatelor obținute la Campionatul Național și la Cupa României.

În lipsa unei piste de patinaj viteză în România, Federația Română de Patinaj a organizat cele două competiții naționale la Zakopane, în Polonia, în același timp și cu un concurs internațional – Cupa Tatra, eveniment derulat în perioada 18-20 decembrie.

Clubul Sportiv Petrolul a participat cu 16 sportivi, singura absență notabilă fiind Bodor Darius, care a devenit indisponibil, din cauza unei întinderi musculare. Deplasarea reprezentanților clubului petrolist a fost posibilă cu sprijinul Mobel Auto – dealer Skoda (Cioată Mircea), Pecef Tehnica Ploiești (Purghel Florin), Amalind Ploiești (Vișoiu Cristian), Gruppo Marmi (Purcăroiu Gabriel), Fundația Ion Țiriac – patinoarul Otopeni.

Pista din Zakopane este artificială, descoperită, situată la 1000 m altitudine, organizarea fiind foarte bună, la fel ca și condițiile meteorologice, fără vânt și nu foarte frig.

Rezultatele CS Petrolul au fost următoarele:

Cupa României:

Juniori C fete 100 m 300 m 500 m 1000m 1500 m

Pârvu Teodora loc 1 loc 1 loc 3

Moise Bianca loc 3 loc 2 loc 1

Felea Ecaterina loc 2 loc 3 loc 2

Juniori C băieţi

Şerban Luca loc 1 loc 1 loc 1

Juniori D fete

Morărescu Maia loc 1 loc 1

Juniori E fete

Felea Irina loc 1 loc 1

Arsene Maria loc 5 loc 3

Tompi Ioana loc 6 loc 6

Juniori E băieţi

Mereuță Alexandru loc 1 loc 1

Mereuță David loc 2 loc 3

Soare Iustin loc 3 loc 2

Juniori F fete 100m 100m

Avramescu Alessia loc 1 loc 3

Felea Eufimia loc 2 loc 1

Boștină Teodora loc 3 loc 2

Juniori F băieţi

Arsene George loc 1 loc 1

Campionatul Naţional pe Echipe

Juniori C loc 1

Juniori D loc 1

Juniori E loc 1

Juniori F loc 1

Cupa Tatra

Juniori C 100m 100m 300m 300m 500m 500m 1000m 1000m 1500m

Pârvu Teodora 5 3 11

Bianca Moise 12 9 9

Felea Ecaterina 10 10 10

Luca Șerban 12 10 11

Juniori D 500m 500m 1000m 1000m

Morărescu Maia 6 8 6 9

Juniori E 300m 300m 500m 500m

Felea Irina 1 2 1 2

Arsene Maria 5 9 4 6

Tompi Ioana 6 10 5 9

Mereuță Alexandru 2 1 1 1

Mereuță David 4 6 5 6

Soare Iustin 6 5 4 4

Juniori F 100m 100m 300m 300m

Avramescu Alessia 1 1 1 5

Felea Eufimia 2 2 2 1

Boștină Teodora 3 3 3 2

Arsene George 1 2 1 3