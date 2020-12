La Camera Deputaților, AUR a primit de la electoratul din județ peste 9 procente

N. Dumitrescu

Rezultatele exit-poll-ului, anunțate imediat după închiderea urnelor din secţiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare, au bulversat întreaga scenă politică, însă ieri au început să apară, inclusiv pentru Prahova, primele rezultate parțiale după numărarea voturilor. Cu toate că atât la nivel de județ, cât și la nivel național, la aceste alegeri a fost înregistrat cel mai mare absenteism din partea electoratului din istoria alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, ieri, la Biroul Electoral Județean Prahova încă se mai lucra la procesele verbale de constatare a rezultatelor primite de la președinții secțiilor de votare din teritoriu. Autoritatea Electorală Permanentă, care pe data de 6 decembrie a făcut publice, în timp real, datele referitoare la prezența la vot a alegătorilor din toată țara, a anunțat, ieri, pe județe, și rezultatele parțiale. Astfel, candidaţii PSD la Camera Deputaţilor au întrunit 55.054 de voturi, reprezentând un procent de 28,89%, în timp ce PNL are 51.749 de voturi (27,16%), USR PLUS – 29.459 de voturi (15,46%), AUR – 17.871 de voturi (9,38%), iar PMP – 9.662 de voturi (5,07%). Și la Senat situaţia voturilor este similară în ceea ce privește opțiunile alegătorilor la alegerile care au avut loc duminică. Astfel, PSD a obţinut 60.786 din voturile valabil exprimate, reprezentând un procent de 32,04%, urmat de PNL cu 55.592de voturi (29,3%), USR PLUS – 33.397 de voturi (17,6%) şi PMP – 11.756 de voturi (6,19%). De menționat şi faptul că, în Prahova, Alianța Pentru Unirea Românilor (AUR) – partidul considerat la aceste alegeri drept ”cea mai mare surpriză la vot” – a avut listă de candidați doar pentru una dintre cele două camere ale Parlamentului, respectiv la Camera Deputaților, cea depusă pentru Senat- unde pe primul loc era cunoscutul naist Nicolae Voiculeț – fiind respinsă la depunere de către Biroul Electoral Judeţean Prahova, întrucât lista de candidați nu a fost întocmită astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, fiind propuși doar bărbați. Reamintim că, pentru Prahova, la Senat, în ordinea de pe buletinul de vot, au fost candidați din partea a 11 formațiuni politice: PMP, PNL, Pro România, PSD, Alianța USR PLUS, UDMR, Partidul Noua Românie (PNR), Partidul Puterii Umaniste (PPU-SL), Alianța Renașterea Națională (ARN), PRM, PER. La Camera Deputaților au fost înregistrate, tot în ordinea trecută pe buletinul de vot, 34 de formațiuni politice, pe listă regăsindu-se PMP, PNL, Pro România, PSD, Alianța USR PLUS, UDMR, PNR, AUR, PPU-SL, ARN, PRM, PER, Partidul Socialist Român, acestea fiind completate cu 17 liste ale candidaților din partea minorităților naționale din România și patru candidaturi independente.

Potrivit legislației, numărul de mandate pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 4, prahovenii urmând să fie reprezentați în viitorul Legislativ pentru următorii patru ani de către 5 senatori și 11 deputați. Pragul electoral – definit ca numărul minim necesar de voturi pentru ca un partid sau alianţă să intre în Parlament – este de 5% pentru partide, la care se adaugă 3% pentru al doilea membru al alianţei şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un procent din voturile valabil exprimate, fără a se depăşi 10% din voturi. BEJ Prahova trece la atribuirea mandatelor după primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale care întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral. Atribuirea mandatelor se face doar partidelor şi alianţelor care au depăşit pragul electoral, în mod distinct pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor, acest lucru fiind realizat în două etape, respectiv la nivelul fiecărei circumscripţii electorale şi la nivel naţional.