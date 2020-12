V. Stoica, F. Tănăsescu

Tomografiile sunt investigații medicale extrem de necesare pentru diagnosticarea cu precizie a multor afecțiuni, iar un computer tomograf este un echipament extrem de necesar pentru un spital modern.

Una dintre cele mai recente achiziții efectuate de către Spitalul CF Ploiești, care de opt luni este spital Covid și tratează exclusiv pacienți infectați cu SARS Cov-2, este un computer tomograf care le va veni în ajutor atât medicilor, cât și pacienților.

Echipa de conducere a Spitalului CF Ploiești – managerul Georgeta Rădulescu, directorul medical Irinel Petru Totolici și directorul financiar contabil Viorina Aldea – au reușit să achiziționeze acest aparat extrem de necesar activității de zi cu zi a unității medicale.

Echipamentul medical a fost cumpărat cu fonduri provenite în proporție de 50% de la Ministerul Transporturilor și, cealaltă jumătate, din bugetul propriu al unității medicale.

Investigații imagistice de înaltă performanță vor putea fi efectuate de medicul Cleo

Dăncescu, specialist în Radiologie și Imagistică medicală, iar, potrivit managerului Spitalului CF, într-o primă fază, computer tomograful va deservi pacienții Covid, care sunt tratați în această unitate medicală de circa opt luni. Ieri, de exemplu, 85 de pacienți infectați cu SARS Cov-2 erau internați în Spitalul CF Ploiești, desemnat unitate suport Covid de către autoritățile naționale.

După ce spitalul va reveni la situația dinainte de pandemia de coronavirus, toți pacienții internați și care au recomandare din partea medicilor de a efectua un examen CT vor avea parte de investigații gratuite.

Deocamdată, însă, sunt în curs procedurile pentru autorizarea funcționării CT-ului achiziționat, deoarece pentru ca aceste tipuri de echipamente medicale să poată fi puse în funcțiune este nevoie de autorizații speciale, inclusiv de la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Modificări speciale de pandemie și mulţumirea pacienţilor

După ce a fost desemnată unitate suport Covid, Spitalul CF Ploiești și-a pus la punct circuitele speciale astfel încât să fie asigurate toate condițiile de tratare a pacienților infectați cu SARS Cov-2. A fost o muncă extraordinară, însă doar astfel corpul medical reușește să țină sub control situația apărută după declanșarea pandemiei.

Poate și de aceea apar și mulțumirile pacienților care s-au vindecat de Covid, în această unitate medicală din Ploiești: „Bună ziua! Mă numesc A.T, am fost externată astăzi din spitalul C.F.R și vreau să vă mulțumesc din suflet. Am fost tratată exemplar, m-au impresionat devotamentul și empatia personalului față de pacienți și eforturile susținute zi de zi. Am plecat cu lacrimi pe obraz, pe de-o parte pentru faptul că nu-mi venea să cred că după 16 zile mă îndrept spre casă și copii, iar pe de altă parte din compasiune pentru oamenii dvs. pe care-i lăsam acolo în lupta cu această boală cumplită. Vă mulțumesc din suflet, încă o dată!”, este unul dintre mesajele de mulțumire adresate de pacienții externați după ce au câștigat lupta cu SARS Cov-2.