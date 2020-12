Petre Apostol

Fost campion național de ciclism, încă în activitate, fiind component al CSA Steaua București, prahoveanul Bogdan Coman a lăsat bicicleta pentru o scurtă perioadă în favoarea bocancilor de drumeție montană. În vârstă de 29 de ani, sportivul originar din Slănic, Prahova, a descoperit că poate da o mână de ajutor copiilor care suferă de autism, alăturându-se Asociației Autism Voice, în weekend derulând, alături de fotografii Călin Cotinghiu și Daniel Giurgi (fondatorii Podu’ Stricat), evenimentul „3 Summits”.

Acesta a constat în ascensiunea, în decurs de 18 ore (începând de sâmbătă dimineaţa), a trei vârfuri montane, în trei masive diferite: Vf. La Om – 2238 m (Piatra Craiului), Vf. Piatra Mare – 1843 m (Piatra Mare), Vf. Postăvaru – 1799 m (Postăvaru).

Celor trei li s-au alăturat pe traseu şi alţi participanţi la eveniment, printre care şi un fost handbalist şi ciclist prahovean – Vlad Asimionesei.

„Nu am avut pentru foarte mult timp lumină. Am plecat de la 5 dimineaţa şi după aproape două ore şi jumătate am ajuns pe primul vârf, La Om, unde ne-au întâmpinat un vânt puternic şi o ceaţă densă. De altfel, mai tot timpul a fost ceaţă, ceea ce a dat, totuşi, un farmec aparte traseului parcurs”, ne-a mărturisit Bogdan Coman.

A doua ascensiune au început-o la ora 12.00 şi au încheiat-o după cinci ore şi jumătate. A urmat, apoi, ascensiunea Vârfului Postăvaru, care s-a dovedit a fi cea mai dificilă, după cum ne-a precizat Bogdan: „Înainte de eveniment, mă aşteptam ca ascensiunea la Vârful La Om să fie cea mai dificilă. Însă, a fost cea de la Postăvaru, deoarece am urcat prin Spinarea Calului şi era, practic, ca un perete în faţa noastră, în urmă având o prăpastie. Au fost, de asemenea, întuneric şi ceaţă, dar am reuşit să urcăm fără incidente, după cinci ore. Astfel, ne-am îndeplinit obiectivul de a urca trei vârfuri în 18 ore”.

După aceea, au coborât în Piaţa Sfatului, din Braşov, unde au ajuns la ora 1 dimineaţa. Dar, pentru Bogdan, evenimentul nu s-a încheiat acolo şi nici acasă, la şapte kilometri distanţă de Piaţa Sfatului. Acesta a continuat, pentru a completa 24 de ore de activitate.

„Cea mai mare bucurie pentru noi a fost faptul că evenimentul a avut un impact major şi s-au adunat multe donaţii pentru copiii de care se ocupă Asociaţia Autism Voice, o oră de terapie costând 75 de lei. În total, deocamdată, am adunat 15.000 de lei şi am avut 63 de persoane care s-au înscris să ia parte la eveniment, plătind taxa de 75 de lei, aferentă unei ore de terapie”, ne-a mai mărturisit Bogdan Coman.

De asemenea, evenimentul a fost susţinut şi de către Poka, Isostar, Bellotto, Infinity Run, On România, Republica Bio, Swit Rocs, Hai Hui, Radio Guerilla, Sport ID, Antena 1 şi Pro TV.

Cei care doresc să doneze pentru a susţine misiunea Autism Voice încă o pot face pe contul de Galantom (autismvoice.galantom.ro) sau trimiţând un SMS cu textul VOCE la numărul 8844, cost 2 euro.

Pentru Bogdan Coman urmează o binemeritată pauză, după care va începe pregătirea pentru viitorul sezon de ciclism. Dar, după cum ne-a menţionat, doreşte să continue să realizeze astfel de evenimente pentru a da o mână de ajutor celor care au nevoie, cel mai probabil în primăvara anului viitor urmând să organizeze o altă acţiune alături de Autism Voice.